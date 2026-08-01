Balearon a un comerciante en Libertad y Luciano Arrué y murió horas después en el Interzonal

Se llamaba Ricardo Raúl Ruiz y tenía 48 años. Era muy querido en el barrio. Interviene el fiscal Carlos Russo

Un conmocionante y sangriento episodio de inseguridad se cobró la vida de Ricardo Raúl Ruiz, un conocido ferretero de 48 años, tras ser atacado a balazos este sábado en el interior de su propio comercio ubicado sobre la Avenida Libertad al 7700, casi esquina Luciano Arrue. La violencia desmedida de los asaltantes terminó de forma trágica cuando la víctima recibió un impacto proyectil letal en la zona torácica.

El dramático suceso tuvo lugar en horas de la tarde, momento en que dos hombres fuertemente armados irrumpieron en el local comercial con claras intenciones de robo. Sin mediar reparos y en medio de la violenta secuencia, los agresores efectuaron un disparo a quemarropa en el pecho del comerciante antes de darse a la fuga velozmente por las calles del barrio.

Ante la desesperante situación y la gravedad del cuadro, allegados y vecinos auxiliaron de inmediato a Ruiz, trasladándolo de urgencia en un automóvil particular hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo en la guardia de emergencias, el ferretero falleció a los pocos minutos de su ingreso como consecuencia de la severa herida provocada por el arma de fuego.

Alertados por los llamados al 911, efectivos de la Comisaría Sexta desplegaron un intensivo operativo cerrojo en toda la cuadrícula. Tras una rápida persecución y patrullaje por la zona, los uniformados lograron la aprehensión de dos hombres señalados como los presuntos autores materiales del crimen.

Durante el procedimiento policial, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el asesinato, la cual se encontraba dentro del local. Este elemento se convirtió en una pieza clave para la causa penal y fue preservado inmediatamente para los peritajes balísticos de rigor.

En la escena del crimen trabajó exhaustivamente el personal de la Policía Científica realizando el levantamiento de rastros y pericias correspondientes, bajo la directa supervisión de la Jefatura Departamental. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para reconstruir la mecánica exacta del hecho.

La investigación judicial quedó bajo las directivas del fiscal Carlos Russo, quien imputó a los dos aprehendidos por el delito de homicidio criminis causae. Los sospechosos permanecerán alojados en sede policial y serán trasladados a primera hora a la fiscalía para prestar declaración indagatoria.

Fuente: ahoramardelplata

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