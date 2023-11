Balotaje 2023: dónde voto en Mar del Plata

El balotaje 2023 se realizarán este domingo y los votantes pueden consultar el padrón electoral definitivo para saber en dónde les corresponde sufragar en Mar del Plata.

Una vez que ingresás al sitio web de la Cámara Nacional Electoral necesitás el número de documento y el género para conocer los datos necesarios para las Elecciones 2023.

El voto es obligatorio para todos aquellos que tienen entre 18 y 70 años, mientras que es opcional para los que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Todos los documentos están habilitados para votar en las Elecciones 2023, pero recordá que no podés presentarte a votar con una versión anterior del DNI que figura en el padrón, con el DNI digital o con una constancia de que el mismo se encuentra en trámite. De ser así, el presidente de mesa no te dejará ingresar a cuarto oscuro. Los documentos habilitados son:

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

