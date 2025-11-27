BANDALOS CHINOS PRESENTA SU NUEVO DISCO “VÁNDALOS” EN LA PLAZA DE LA MUSICA

La banda líder del indiepop latinoamericano, Bandalos Chinos, presentará su nuevo disco “Vándalos” el sábado 29 de noviembre en la Plaza de la Música. Entradas a la venta en articket.com.

En un año en el que la banda se establece como la máxima referencia del indie a nivel regional, tanto en su propuesta estética como musical. Bandalos Chinos dio inicio con este nuevo show a una nueva gira mundial que los llevó por toda América Latina, Estados Unidos y España. Además se presentaron en el Movistar Arena de Buenos Aires, y en el Auditorio Nacional de Ciudad de México con entradas agotadas.

“Vándalos” es el cuarto disco de la banda de Beccar y fue producido junto a Fermín Ugarte, quien produjo los exitosos LPs de Dillom. Grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez, Bandalos Chinos amplía, en este disco, su horizonte sonoro y poético hacia nuevos territorios en los que se combinan lo crudo y lo visceral, en su propuesta lírica y estética, con lo refinado y profundo de su producción musical. Tras los éxitos de sus singles “El Ritmo” y “Comando Juntar” , la banda llega a Mar del plata con el envión de un año de muchísimo rodaje y la promesa de un show inolvidable en su puesta en escena y la contundencia de su propuesta musical. Recientemente fueron nominados a dos categorías en los Latin Grammy 2025 ( mejor álbum pop rock y mejor canción alternativa por El Ritmo)

Bandalos Chinos consolida con este tour su lugar de liderazgo en el indie de habla hispana. Éxito que ha construido tanto con su previa trilogía de discos, “BACH” (2018), “Paranoia Pop” (2020) y “El Big Blue” (2022), como con su indiscutible éxito taquillero en cada una de sus presentaciones en Argentina (con un histórico sold out en el Luna Park en la presentación de “El Big Blue”), México, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y España y sus reconocimientos en premios como los Gardel y los Grammy Latinos.

