Baragiola presentó el programa “Formando Unzué” para impulsar capacitación,Inclusión y desarrollo comunitario

La iniciativa propone recuperar sectores del histórico Instituto Unzué para desarrollar programas de formación laboral, alfabetización digital, inclusión social y articulación educativa en beneficio de vecinos de General Pueyrredon, en coordinación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y tomando como referencia experiencias de formación e inclusión vinculadas al programa “Formando Capital Humano”.

La concejal Vilma Baragiola presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza proponiendo la creación del programa municipal “Formando Unzué”, una iniciativa destinada a promover acciones de capacitación, inclusión social, formación en oficios y desarrollo humano en sectores disponibles del Instituto “Saturnino Enrique Unzué” de Mar del Plata.

El proyecto busca recuperar el espíritu histórico y social con el que fue concebido originalmente el emblemático edificio, articulando políticas públicas vinculadas a la educación, la capacitación laboral y la integración comunitaria.

“Estamos proponiendo que el Espacio Unzué vuelva a tener un rol central en la promoción humana, la formación y la inclusión social, tal como fue pensado desde sus orígenes”, expresó la edil radical.

La iniciativa contempla la articulación entre el Municipio, organismos nacionales y provinciales, universidades, centros de formación profesional, organizaciones sociales y también el sector privado, con el objetivo de acercar herramientas concretas de capacitación gratuita a jóvenes, personas desempleadas, mujeres jefas de hogar, adultos mayores y sectores vulnerables.

“El acceso a la capacitación y a herramientas de formación representa hoy una verdadera oportunidad de inclusión y desarrollo para muchísimas familias marplatenses”, sostuvo la concejal.

Entre los objetivos del programa se destacan la promoción de la formación en oficios, la alfabetización digital, el emprendedurismo, el fortalecimiento de trayectorias educativas y el desarrollo de actividades culturales y comunitarias.

Además, el proyecto prevé la creación de una Mesa de Gestión y Articulación Interinstitucional integrada por distintas áreas municipales, con posibilidad de incorporar universidades, entidades educativas y organizaciones comunitarias.

“Queremos generar un esquema de trabajo articulado que permita aprovechar infraestructura existente, potenciar recursos y ampliar oportunidades sin perder el valor patrimonial e histórico del Unzué”, agregó Baragiola.

La propuesta también habilita mecanismos de cooperación y padrinazgo institucional con empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para colaborar en el mantenimiento, recuperación y equipamiento del predio, preservando siempre su carácter público y social.

Finalmente, Baragiola remarcó que “el Unzué es parte de la identidad de Mar del Plata y creemos que puede transformarse nuevamente en un espacio de oportunidades, integración y crecimiento para toda la comunidad”.

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