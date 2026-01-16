Bastián tiene múltiples fracturas en el cráneo y le colocaron una válvula de presión: cuándo será operado

Bastián, el nene de 8 años atropellado en Pinamar, permanece internado en el Materno Infantil. Aún no se sabe cuándo lo operarán.

Bastián, el nene de 8 años que fue atropellado por un UTV en Pinamar, permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde será operado. No obstante, la fecha de la intervención se definirá según la evolución, debido a que detectaron múltiples fracturas en el cráneo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió este viernes por la mañana un nuevo parte médico sobre el estado de salud del nene de 8 años que sufrió un grave accidente de tránsito en la zona conocida como La Frontera.

Según el informe oficial, el nene ingresó ayer al Materno Infantil luego de ser trasladado desde Pinamar en un vuelo sanitario de alta complejidad. El operativo aéreo se concretó para garantizar una atención especializada ante la gravedad de las lesiones.

Bastián llegó a la Base Naval de Mar del Plata en un helicóptero.

Una vez en el centro de salud, el equipo médico realizó estudios complementarios con el objetivo de completar la evaluación clínica del paciente. En las primeras actuaciones, el niño fue estabilizado y compensado hemodinámicamente para poder someterlo a una tomografía que incluyó cráneo, columna cervical, tórax y abdomen.

Los estudios permitieron constatar la presencia de múltiples fracturas de cráneo, un cuadro que motivó la intervención inmediata del servicio de neurocirugía. De acuerdo con el parte difundido por la cartera sanitaria, los profesionales colocaron una válvula de control de presión intracraneal para monitorear posibles valores elevados. El procedimiento se llevó a cabo en quirófano y no presentó complicaciones.

Desde el Ministerio de Salud precisaron además que el ingreso a quirófano para la exploración y el eventual cierre abdominal quedará supeditado a la evolución clínica del paciente en las próximas horas. El niño permanece internado bajo estricta vigilancia médica, con seguimiento permanente de los parámetros neurológicos.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, un sector frecuentado por vehículos todo terreno. Desde entonces, el estado de salud de Bastian genera una fuerte preocupación en la comunidad y mantiene en vilo a su familia, que acompaña el proceso de atención en Mar del Plata.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios