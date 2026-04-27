Violencia en barrio Autódromo: un hombre fue asesinado a balazos en una presunta venganza

Según los primeros reportes, al menos dos personas dispararon contra la propiedad y huyeron rápidamente del lugar

Un hombre de 30 años falleció este lunes al mediodía tras ser víctima de un feroz ataque a tiros en el barrio Autódromo. El hecho ocurrió alrededor de las 10 horas en una vivienda ubicada en Vértiz al 11700, a escasas cuadras de donde el sábado pasado se había hallado un cuerpo calcinado.

Según los primeros reportes, al menos dos personas dispararon contra la propiedad y huyeron rápidamente del lugar. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, recibió entre tres y cuatro impactos de bala y perdió una gran cantidad de sangre en el sitio del ataque.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó en “código rojo” y con un paro cardiorrespitatorio en proceso. A pesar de las maniobras de los profesionales médicos, la gravedad de las heridas provocó su deceso pocas horas después.

Vínculos con un crimen previo

La investigación, liderada por la fiscal Constanza Mandagarán, se desarrolla bajo la carátula de homicidio agravado. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que este asesinato forma parte de una presunta venganza vinculada al crimen de Kevin Ábalos. Ábalos fue asesinado y posteriormente quemado el último fin de semana, en el marco de un conflicto que habría incluido el incendio de tres casillas en el mismo barrio.

Esta escalada de violencia ya se ha cobrado dos víctimas fatales en menos de 48 horas. Por el momento, personal policial y peritos trabajan en la recolección de pruebas y la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables, quienes continúan prófugos.

Fuente: ahoramardelplata

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