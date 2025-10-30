Batch cooking: 5 recetas para simplificar la cocina diaria y reducir el desperdicio

Cocinar una vez para disfrutar toda la semana es una tendencia que gana cada vez más adeptos. El batch cooking, que consiste en dedicar unas horas a preparar varias comidas por adelantado, se convirtió en una herramienta clave para quienes buscan comer casero, ahorrar tiempo y evitar el estrés diario de pensar “¿qué cocino hoy?”.

Con los utensilios y recipientes adecuados, el proceso se transforma en un momento placentero: una tarde en la cocina puede alcanzar para llenar la heladera de opciones listas para disfrutar.

Ollas de acero, sartenes antiadherentes, cuchillos bien afilados y recipientes herméticos son aliados fundamentales para cocinar con orden y conservar los sabores intactos durante varios días.

Tramontina deja una guía de cinco recetas simples, nutritivas y llenas de sabor para organizar las comidas y ganar tiempo sin resignar lo casero.

1. Salsa boloñesa casera, ideal para freezar o guardar en porciones

Salteá cebolla, zanahoria y ajo en una olla, agregá carne picada, tomate triturado y un toque de vino tinto. Cociná a fuego bajo durante una hora.

La salsa boloñesa se puede usar con pastas, papas al horno, zapallitos rellenos o como base para lasañas rápidas.

Tip Tramontina: las ollas de acero inoxidable distribuyen el calor de manera uniforme, evitando que la salsa se pegue o se queme.

2. Vegetales asados que duran varios días

Cortá calabaza, berenjenas, zanahorias, zucchini y morrones. Colocalos en una bandeja antiadherente Tramontina, rociá con aceite de oliva y hierbas, y horneá a 200 °C hasta que estén tiernos.

Una vez fríos, guardalos en recipientes herméticos. Podés combinarlos durante la semana con arroz, legumbres o pollo grillado.

Tip Tramontina: las fuentes antiadherentes permiten cocinar sin exceso de aceite y simplifican la limpieza.

3. Pollo al curry, una receta rendidora y llena de aroma

Salteá cebolla y ajo en una sartén. Incorporá cubos de pechuga, curry, leche de coco y un toque de jengibre fresco. Dejá cocinar 15 minutos y serví con arroz integral o quinoa.

Se conserva hasta 4 días en la heladera y se recalienta fácilmente.

Tip Tramontina: una olla wok es ideal para este tipo de preparaciones, porque permite saltear sin perder textura ni sabor.

4. Muffins integrales de banana y avena: un snack saludable para cualquier momentoPisá 2 bananas maduras, agregá 2 huevos, ½ taza de avena, 2 cucharadas de miel y 1 cucharadita de polvo de hornear.

Verté la mezcla en moldes y horneá 20 minutos a 180 °C.

Tip Tramontina: los moldes antiadherentes garantizan un horneado parejo y un desmolde fácil, sin necesidad de pirotines.

5. Pancakes de avena y yogur: desayuno listo en minutos

Mezclá 1 taza de avena, 1 huevo, ½ taza de yogur y 1 cucharada de miel. Cociná pequeñas porciones en una panquequera, dorando ambos lados. Una vez fríos, guardá en heladera separados con papel manteca.

Durante la semana, solo tenés que calentarlos y sumar fruta fresca, miel o dulce de leche.

Tip Tramontina: una panquequera de aluminio de tamaño chico tiene la medida perfecta para pancakes parejos y dorados.

La clave: el almacenamiento

La verdadera clave del batch cooking está en planificar y almacenar correctamente. Dividir las preparaciones en porciones, rotular con fechas y conservarlas en recipientes adecuados prolonga la frescura y evita el desperdicio.

Los recipientes herméticos de vidrio o acero inoxidable son ideales para mantener el sabor y la textura, además de facilitar el orden en la heladera o el freezer. Sumar utensilios de corte de calidad, tablas resistentes y pinzas o espátulas adecuadas agiliza cada etapa, desde el picado hasta el emplatado.

“El batch cooking refleja muy bien el espíritu de Tramontina: organización, disfrute y aprovechamiento de los recursos. Hoy nos adaptamos a una nueva era en la cocina, donde las personas buscan optimizar su tiempo sin resignar sabor ni calidad. Cocinar una vez para disfrutar toda la semana ya no es una excepción, sino una forma inteligente de vivir mejor. En Tramontina acompañamos ese cambio con productos que facilitan cada paso: ollas que distribuyen el calor de manera uniforme, sartenes antiadherentes que simplifican la cocción y recipientes herméticos que mantienen los alimentos frescos por más tiempo. La idea es que cocinar sea simple, eficiente y, sobre todo, placentero”, señaló Emiliano Baseggio, gerente de Tramontina en Argentina.