Baterías a la Plaza prepara un nuevo concierto con 600 bateristas

Baterías a la plaza vuelve con una nueva edición de la propuesta artística que busca convocar a cientos de bateristas para un show único que los reúne con los principales referentes del país y con representación de Mar del Plata. En esta oportunidad, ya cerraron las inscripciones y habrá 600 bateristas.



Producido artísticamente por los reconocidos bateristas Jorge Araujo (Divididos, Lito Vitale, Alejandro Lerner) y Sergio Masciotra (Charly García, Luis Fonsi, Lola Indigo, Leo Sayer), el evento busca llevar esta iniciativa educativa, cultural y popular a diferentes ciudades del país para homenajear a grandes bateristas nacionales e internacionales.



En esta edición, se reunirán el 30 de mayo en Parque Arroyo Vega en la Ciudad de Buenos Aires, donde brindarán un concierto todos juntos. Los inscriptos tendrán acceso a la lista de temas específica que se tocará ese día para que puedan prepararse previamente.



Del evento también participarán bateristas invitados que subirán al escenario principal como Roger Cardero (Los Piojos), Fernando Scarcella (Rata Blanca), Andrea Álvarez, (Soda Stereo) y Sebastián Peycere (Los Abuelos de la Nada).

Además, confirmaron su asistencia Roy Quiroga (Ratones Paranoicos), Toño Silva (Charly García), Juan Rodríguez (Sui Generis), Walter Sidoti (Los Redonditos de Ricota), Carlos Martín (Bersuit Vergarabat), Ian Raiman (Los Pericos) y Silvana Colagiovanni (Jimmy Rip), Gustavo Rowek (V8), Mariano Franscechelli (Los Auténticos Decadentes) y Javier Malosetti (Spinetta), entre muchos otros.



Baterías a la Plaza comenzó en 2023 con dos shows en Canelones (Uruguay) y en Jovita (Córdoba); en 2024, estuvieron en América (Buenos Aires); en 2025, en la Universidad Nacional de Lanús, Lobos (Buenos Aires), Ciudad de Mendoza, Trelew (Chubut) y América (Buenos Aires), donde también tocaron este año.

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