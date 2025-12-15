Bendijeron las aguas y quedó inaugurada la temporada en Mar del Plata

Con buen clima y gran marco de público, el Obispo y el Intendente encabezaron el tradicional acto en la costa.

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Mar del Plata, Caterina Dellera, desde el móvil, estuvo en la Bendición de las Aguas que marca el inicio de una nueva temporada turística en la ciudad.

Con un clima ideal y una nutrida presencia de vecinos y visitantes en la Escalera Imperial, Mar del Plata volvió a vivir uno de sus rituales más simbólicos. El Obispo Monseñor Ernesto Giobando fue el encargado de realizar la bendición, en un mensaje centrado en el descanso, la igualdad y el cuidado del ambiente.

«Las vacaciones son un derecho y también un regalo, que no sea un privilegio de algunos pocos», expresó el prelado, al tiempo que remarcó la necesidad de «trabajar para ser un país más justo y equitativo». En su reflexión, destacó el valor del mar y las sierras como espacios que «nos conectan con la inmensidad» y llamó a cuidar la naturaleza, «nuestra casa común, como decía el Papa Francisco».

El mensaje también estuvo dirigido a quienes eligen Mar del Plata para vacacionar. «Les damos la bienvenida a los turistas a la costa y a las sierras, que sepamos ser buenos anfitriones y juntos permitamos que pasen unas felices vacaciones», señaló.

El llamado a la responsabilidad colectiva

Por su parte, el intendente Agustín Neme apeló a la responsabilidad ciudadana y al compromiso colectivo para consolidar lo logrado. «Seamos responsables y cuidadosos con nuestro metro cuadrado, con la limpieza, con el cuidado de nuestras playas y nuestros barrios», sostuvo.

El jefe comunal pidió empatía y respeto tanto entre los marplatenses como hacia quienes visitan la ciudad. «Que esa gente diga: ‘yo vuelvo en un mes, estoy de vuelta en Mar del Plata'», remarcó, al tiempo que aseguró que la ciudad «tiene absolutamente todo» y llamó a valorar «esta maravilla que tenemos».

La jornada, acompañada por sol, algo de viento y temperaturas agradables, mostró ya a los primeros turistas disfrutando de la playa, en un marco que renueva expectativas de cara a la temporada de verano. Una postal clásica que combina fe, identidad y turismo, y que vuelve a poner a Mar del Plata en modo temporada.

Fuente: LU9

