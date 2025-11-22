Bendu ya tiene los primeros recitales confirmados para el verano: quiénes vienen y en qué fecha tocan

Bendu, el multiespacio del Puerto, ya tiene confirmados sus primeros recitales para la temporada. Qué bandas se presentan

Bendu, el multiespacio que avanza en el corazón del Puerto, ya no sólo tiene fecha de inauguración: también tiene definida una grilla con los primeros recitales.

En una entrevista con Mesa Chica, el programa de streaming de Canal 8 y La Capital, Maximiliano González Kunz (CEO de Neutrón) y Juan Pablo Reverter (CEO de H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios) anticiparon los primeros recitales confirmados que tendrá el anfiteatro de Bendu esta temporada.

González Kunz anticipó que el viernes 23 de enero se presentará El Plan de la Mariposa. El sábado 24, en tanto, será el turno de Ciro y Los Persas, un clásico de las temporadas de Mar del Plata que llegará a este nuevo escenario.

En tanto, el domingo 26 habrá un show imperdible para disfrutar de la música y bailar: tocarán en conjunto La Delio Valdez y La Konga.

Pero no todo en Bendu está reservado para enero. El viernes 6 de febrero se presentará allí Divididos, una de las bandas más potentes del rock nacional.

«Estamos anticipando los primeros shows. Seguramente haya más, pero estamos muy contentos que estas bandas tan importantes hayan elegido Bendu para presentarse», señaló González Kunz. En los próximos días ya saldrán a la venta las entradas.

El multiespacio Bendu abrirá a público el sábado 13 de diciembre. Ese día los marplatenses y turistas ya podrán visitar el segundo Coto de Mar del Plata y recorrer la ambiciosa propuesta con locales comerciales, gastronómicos y de servicios.

Pero sin duda uno de los grandes atractivos será el anfiteatro preparado para shows y eventos al aire libre, que tendrá una capacidad para 8.000 personas.

Fuente: Mi8

