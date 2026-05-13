Biasone después de la Marcha Federal Universitaria: “No pierde la universidad, pierde el país”

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata aseguró que no hubo un diálogo real con el Gobierno, reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y alertó por la pérdida de docentes e investigadores.

Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada en Mar del Plata, la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Mónica Biasone, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sistema público de educación superior y reclamó una respuesta urgente del Gobierno nacional.

“ Fue mi primera marcha como rectora, la viví con mucha emoción”, resumió Biasone en diálogo con Canal 8 al destacar la dimensión de la movilización y el acompañamiento social. Además, valoró la presencia de familias, estudiantes, graduados y también de personas que, aun sin haber pasado por la universidad, “sostienen el sistema universitario público argentino”.

Biasone remarcó que la protesta se dio en un contexto distinto al de movilizaciones anteriores: en el medio hubo unaLey de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso que, según denuncian desde las universidades, el Poder Ejecutivo no está cumpliendo.

La relación con el Gobierno nacional: “No hubo un diálogo genuino”

Consultada sobre la relación con el Gobierno nacional, Biasone fue tajante. “No sé si hubo mucho diálogo hasta ahora», afirmó.

Y profundizó: “Sí nos han llamado al Consejo Interuniversitario Nacional, pero solamente para informarnos lo que iban a hacer. No fue un diálogo genuino”. Según explicó, nunca hubo una instancia real de negociación ni un ofrecimiento formal, ni para rectores y rectoras ni para los gremios universitarios.

En ese sentido, sostuvo que la expectativa está puesta en que, tras la masividad de la marcha, el Ejecutivo modifique su postura. “Ya que no los conmueve o no respetan el estado de derecho, por lo menos que los conmueva el pueblo de la Nación en la calle”, expresó.

Un reclamo judicial para que se cumpla la ley

Biasone recordó que las autoridades universitarias tuvieron que acudir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la norma. “Los rectores y las rectoras de este país tuvimos que interponer una demanda judicial para que el Ejecutivo cumpla una ley”, remarcó.

Además, señaló que hoy el pedido central está dirigido a la Corte Suprema para que resuelva con rapidez. “Ya me parece que las cartas están echadas, ya sabemos, no hay que investigar mucho para tomar una resolución”, dijo.

Foto: camila Tochetti.

Más adelante, subrayó que incluso el Poder Judicial ya reconoció en distintas instancias el carácter alimentario de parte de los artículos reclamados. “Los artículos 5 y 6 tienen carácter alimentario”, explicó, al señalar que allí se establece que salarios y becas deben actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor desde diciembre de 2023.

La situación de la Unmdp: “Estamos funcionando con casi un 50% menos”

Al describir el presente presupuestario de la Unmdp, la rectora habló de una administración marcada por la austeridad extrema. “Con muchísima austeridad, con mucha transparencia y con mucho diálogo entre nosotros”, respondió cuando le preguntaron cómo se sostiene hoy la universidad.

Según detalló, el 90% del presupuesto que gira el Estado nacional se destina a salarios docentes y no docentes, mientras que con el 10% restante deben afrontar gastos de funcionamiento, becas, mantenimiento y otras necesidades estructurales.

“Para poder recuperar el salario que teníamos en 2023, deberían incrementarnos un 47,6%”, afirmó. Y sintetizó: “Estamos funcionando casi como un 50% menos de nuestro presupuesto en términos reales”.

Menos docentes, menos investigación

Biasone advirtió además que la crisis ya está impactando en la planta docente. “Hay menos docentes”, señaló, y calculó que la merma representa aproximadamente un 10% del cuerpo.

Para la rectora, el problema no se agota en una vacante. “Cuando se va un docente, no es que se va solo una persona: se van años de experiencia, se va empatía con los estudiantes, se va quien puede formar a los que siguen”, sostuvo.

Universidad Nacional de Mar del Plata.

La misma lógica, explicó, se replica en el sistema científico. “No pierde la universidad, pierde el país”, dijo al hablar de investigadores formados durante años con inversión pública que hoy no pueden ser reemplazados en el corto plazo.

“La investigación básica se hace en las universidades públicas argentinas. No se hace en otro lugar”, enfatizó. Y agregó que los países que lideran el mundo destinaron históricamente fuertes partidas a educación, ciencia y tecnología, mientras que en Argentina el presupuesto actual “no llega al 0,5% del Producto Bruto Interno”.

La advertencia para el segundo cuatrimestre

Sobre lo que puede ocurrir en el segundo cuatrimestre si la situación no cambia, Biasone evitó anticipar definiciones tajantes, pero dejó una advertencia clara. “Esperemos que el Gobierno reaccione. Es responsabilidad del Gobierno que inicien las clases, es responsabilidad de ellos cumplir una ley”, afirmó.

Mientras tanto, la universidad sigue funcionando en un escenario de fuerte restricción, con obras paralizadas, becas tensionadas y salarios atrasados. En ese marco, la rectora insistió en que el conflicto excede al ámbito universitario y compromete el desarrollo del país en su conjunto.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios