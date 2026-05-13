Cómo estará el clima este miércoles en Mar del Plata

El pronóstico para este miercoles en Mar del Plata y la zona anticipa una jornada inestable y ventosa, con un marcado descenso de la temperatura respecto de días previos, presencia de chaparrones en distintos momentos del día y un predominio de vientos del sector sudoeste que rotarán hacia el oeste hacia la noche, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, en un escenario de condiciones cambiantes a lo largo de las distintas franjas horarias.

Durante la madrugada, se espera un tiempo ventoso, con una temperatura de 9 grados, viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de 10 a 40 por ciento, en un inicio de jornada con condiciones inestables.

En la mañana, el cielo continuará ventoso, con un descenso térmico hasta los 6 grados, viento del sudoeste que aumentará su intensidad entre 23 y 31 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de 0 a 10 por ciento, manteniéndose el ambiente frío y con circulación de aire constante.

Hacia la tarde, se prevén chaparrones, con una temperatura de 13 grados, viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de 10 a 40 por ciento, mientras que durante la noche persistirán los chaparrones, con 8 grados, viento del oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, cerrando una jornada fría, ventosa e inestable.

Fuente: La Capital

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