Otra histórica Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata: “Milei cumplí la Ley»

La comunidad universitaria salió a las calles y exigió la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario. Desde APU advirtieron que el mensaje del pueblo “fue para el Gobierno y para la Justicia”. Adum advirtió que sin financiamiento, “no se arranca el segundo cuatrimestre”.

Con miles y miles de personas en las calles, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento, la 4ta Marcha Federal Universitaria fue histórica en Mar del Plata y el resto del país.

La secretaria general de Adum, Abigail Araujo, sostuvo que “una vez más, el pueblo argentino, salió a la calle para ponerle un límite a Milei”. “Tenemos un presidente que habla de la moral como política de Estado, pero vemos cómo sus funcionarios se enriquecen, mientras ahogan a las universidades”.

“El tiempo de las excusas terminó porque la democracia no tolera más autoritarismo: los funcionarios tienen que cumplir la ley o tienen que renunciar. La falta de financiamiento, a partir del incumplimiento de una ley, es inadmisible. La Unmdp perdió 613 docentes, y los que quedamos no damos más. Si no hay respuestas, vamos a profundizar el plan de lucha: en estas condiciones el segundo cuatrimestre no puede comenzar”, advirtió la secretaria general de Adum.

En esa misma línea, Victoria Schadwill, la secretaria general de APU, aseguró que “las calles han hablado; la comunidad universitaria se volvió a manifestar, fuimos millones en todo el pais. La sociedad volvió defender la Universidad Pública y una ley de la democracia, como es la Ley de Financiamiento aprobada en el Congreso”.

“Las calles llenas de gente son un mensaje claro al Gobierno, para que aplique la ley. Pero también es un mensaje para la Justicia, para que haga respetar una norma democrática y ordene su cumplimiento”, señaló y puso en valor la amplitud de la convocatoria.

“Esta marcha se realiza en unidad, con toda la diversidad que nos constituye. Como en muchos otros puntos del país, en Mar del Plata marchamos todos juntos: gestión, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Tenemos muy claro que la defensa de la Universidad es en conjunto porque tenemos la responsabilidad histórica de que el día de mañana haya Universidad Pública para todos”.

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