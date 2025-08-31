Boca derrotó a Aldosivi en el Minella

El Xeneize venció 2-0 al Tiburon en el estadio José María Minella de Mar de Plata, en un duelo por la séptima fecha del campeonato y correspondiente a la Zona A con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia

La espesa niebla marplatense no impidió que Boca sostenga su despegue. El Xeneize pegó en los momentos justos y derrotó 2-0 a Aldosivi en un duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura y correspondiente a la Zona A con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Con la victoria en el estadio mundialista José María Minella, el Club de la Ribera se adueña de la primera posición de la Tabla Anual, crucial en su búsqueda por volver a la Copa Libertadores, y agudizó la crisis del Tiburón, que sigue en zona de descenso.

Dos cabezazos casi desde el área chica, uno sobre el final del primer tiempo y otro en el complemento, cuando Aldosivi más cerca andaba del empate, le alcanzaron a Boca Juniors para llevarse tres puntos muy importantes en esta escala entre la niebla marplatense y en un estadio José María Minella solo ocupado en su platea descubierta, con unos 7.000 asistentes.

Di Lollo primero y Battagila después sentenciaron el resultado al aprovechar sendas distracciones de la defensa local, el primero en un contragolpe que resultó segunda jugada de una pelota parada y el restante y definitorio a partir de un córner, ante marcadores estáticos y con enorme comodidad para que el atacante resolviera.

Un contexto más que original tuvo este partido al que se llegó con limitaciones de ingreso de público, solo habilitado a socios de Aldosivi, por la sanción que arrastra el club local que le impide otro tipo de espectadores debido a una sanción por incidentes registrados entre hinchas en la tribuna durante el último partido que tuvo ante Newell´s Old Boys.

La otra particularidad fue el clima. Si bien se había advertido la posiblidad de lluvia, lo que reinó fue una espesa niebla que por momentos hizo imposible seguir con claridad lo que ocurría en el campo de juego, tanto desde las propias tribunas como desde las pantallas des televisión. Una atmósfera londinense que se mejoró sobre el segundo tiempo, cuando se despejó un poquito más el panorama.

Aldosivi, urgido de puntos, debía cuidar al menos el cero con la intención de sumar. Y lo había logrado a partir de un buen trabajo durante el primer tiempo, de nivel de juego chato y ante un rival que sigue en deuda en materia de caudal de juego. Lo que sí tiene este Boca Juniors de Russo, al menos en esta última etapa, cierto oportunismo para resolver los partidos. Aquí lo empezó a definir cuando ya se habían cumplido los dos minutos adicionados del tiempo reglamentario del primer tiempo.

Hubo un córner a favor de Boca en el cierre de la mita del partido, Carranza retuvo y optó por una salida rápida sobre la izquierda. Se perdió el balón y la respuesta fue un centro que capitalizó Di Lollo, que había quedado varado en el área de la jugada anterior. Nadie lo incomodó y el arquero nada pudo hacer.

Lo mismo le pasó a Carranza en el segundo tiempo, en un córner que envió Paredes desde la derecha y Battaglia, solo y sin marca, convirtió de cabeza con facilidad.

Fue justo cuando el equipo de Charlier mejor había hilvanado movimientos para acercarse al arco de Marchesín. Nada claro pero muy voluntarioso, con lo que le alcanzó para provocar algún susto. Pudo haber descontado, pero siempre estuvo lejos de empatar.

Con informacion de TyC y ahoramardelplata.com.ar

