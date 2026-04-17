Boleto Especial Educativo: a quién alcanza, cuántos viajes y en qué municipios

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires detalló cómo será el beneficio para este 2026 a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Gobierno bonaerense oficializó la continuidad del Boleto Especial Educativo para el ejercicio 2026 de los estudiantes universitarios, terciarios y de formación profesional. La aprobación del convenio entre el Ministerio de Transporte y Nación Servicios S.A. es para mantener el sistema de recarga automática de la tarjeta SUBE.

El objetivo central del acuerdo, oficializado este viernes con el decreto 390/2026 publicado en el Boletín Oficial, es garantizar que durante todo el ciclo lectivo continúe vigente el esquema de acreditación masiva del beneficio sin que cada alumno tenga que realizar gestiones mensuales para cargar el saldo.

El acuerdo identifica por separado el Boleto Estudiantil Terciario, el Boleto Estudiantil Universitario y el Boleto para Formación Profesional, lo que permite segmentar la carga de fondos según el tipo de beneficiario y el nivel educativo alcanzado. Mientras que cada usuario efectivo recibirá hasta 45 viajes mensuales, tomando como referencia la tarifa mínima vigente en cada municipio o región, por lo que el monto mensual varía según el valor del boleto local.

Los beneficios del Boleto Estudiantil por distritos

Del total de 376.850 posibles beneficiarios en toda la provincia de Buenos Aires, el AMBA, donde se concentra la mayor matrícula universitaria y terciaria, tiene 282.654 usuarios, con una carga mensual de $32.482,35 por estudiante, mientras que en La Plata, Berisso y Ensenada se estiman 50.812 usuarios, con una acreditación de $35.375,40 por persona, siempre equivalente a 45 pasajes mensuales.

De acuerdo a datos del convenio, en Azul habrá 802 alumnos con una recarga mensual de $63.000; en Bahía Blanca 9.942 ($69.525), en Balcarce 774 ($54.135) y en General Pueyrredón 21.341 con una carga mensual de $69.750 por estudiante.

Entre otros distritos con este beneficio están Junín con 889 usuarios con $54.000 por cada uno de ellos, Necochea con 117 ($56.190), Olavarría con 1.658 ($59.850) y Partido de la Costa con 454 posibles pasajeros con $57.183.

En San Nicolás se calculan 1.511 beneficiarios con $70.031 mensuales, en Tandil se proyectan 4.840 con $67.791, en Ramallo 98 con $38.250 y en Punta Indio se contemplan 15 usuarios, con una recarga de $22.500 mensuales por tarjeta.

Sin embargo, hay distritos cuyos montos son más elevados. En Pergamino, cada beneficiario recibirá $104.973 mensuales para cubrir sus 45 viajes, con una proyección de 594 usuarios, mientras que en Pinamar el monto asciende a $118.128, aunque con apenas 37 beneficiarios estimados. En Villa Gesell, la recarga mensual trepa a $135.000 por persona, también para 37 estudiantes.

Fuente: Agencia DIB

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