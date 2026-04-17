LOS TABALEROS LLEGAN A LA PLATA CON «TODO ES FOLKLORE, LA FIESTA»

Con una identidad tan visceral como festiva, la banda formada por los hermanos Martínez —Beto (guitarra y voz) y José (guitarra y voz)— junto a Félix Mateos (bombo y voz), acompañados por un grupo de músicos salvajes que se entregan de cuerpo y alma a cada canción, propone una experiencia que desborda el escenario. Amor, locura y alegría se funden en un mismo pulso, creando un clima único donde la música se vive como un acto compartido, intenso y profundamente libre.

El show llegará acompañado por el espíritu de “Todo es Folklore”, el nuevo trabajo discográfico del grupo, del cual ya se conocen canciones como “Hielo, vino y coca” junto a Los Caligaris, “Escalera” con Los Nocheros, “Campera de Cuero” junto a Las Pastillas del Abuelo y “Carnaval por siempre” con Los Tekis. El álbum es una obra integral donde sonido e imagen forman parte de un mismo relato: un universo imaginado como un mundo paralelo, suspendido en el tiempo, donde los estilos se cruzan sin límites y cada canción crece en diálogo con otros artistas.

Inspirado en los antiguos programas televisivos de los años 60 —como los de Ed Sullivan— y guiado por el talento de Fabio Alberti junto a Rodrigo Vagoneta como conductores de este gran show imaginario, el proyecto invita a vivir el folklore no como una pieza de museo sino como una fuerza viva que muta, crece y se transforma. En este nuevo capítulo, Los Tabaleros celebran la raíz y la alegría sin prejuicios, y prometen una fiesta irrepetible donde la música argentina brillará en todas sus formas.