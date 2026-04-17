LOS TABALEROS LLEGAN A LA PLATA CON «TODO ES FOLKLORE, LA FIESTA»

|La noche del sábado 25 de abril tendrá un pulso distinto en el escenario de Teatro Ópera La Plata. Hasta allí llegarán Los Tabaleros con su torbellino sonoro: una mezcla indomable donde el folklore se abraza con la potencia del punk rock y se deja atravesar por múltiples géneros, logrando combinaciones tan explosivas como mágicas.
Será un llamado al disfrute, a la fiesta y al baile, un encuentro donde el público será parte de un ritual colectivo que demuestra, sin pedir permiso, que “Todo es Folklore”.
Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro
Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.
|Con una identidad tan visceral como festiva, la banda formada por los hermanos Martínez —Beto (guitarra y voz) y José (guitarra y voz)— junto a Félix Mateos (bombo y voz), acompañados por un grupo de músicos salvajes que se entregan de cuerpo y alma a cada canción, propone una experiencia que desborda el escenario. Amor, locura y alegría se funden en un mismo pulso, creando un clima único donde la música se vive como un acto compartido, intenso y profundamente libre.
El show llegará acompañado por el espíritu de “Todo es Folklore”, el nuevo trabajo discográfico del grupo, del cual ya se conocen canciones como “Hielo, vino y coca” junto a Los Caligaris, “Escalera” con Los Nocheros, “Campera de Cuero” junto a Las Pastillas del Abuelo y “Carnaval por siempre” con Los Tekis. El álbum es una obra integral donde sonido e imagen forman parte de un mismo relato: un universo imaginado como un mundo paralelo, suspendido en el tiempo, donde los estilos se cruzan sin límites y cada canción crece en diálogo con otros artistas.
Inspirado en los antiguos programas televisivos de los años 60 —como los de Ed Sullivan— y guiado por el talento de Fabio Alberti junto a Rodrigo Vagoneta como conductores de este gran show imaginario, el proyecto invita a vivir el folklore no como una pieza de museo sino como una fuerza viva que muta, crece y se transforma. En este nuevo capítulo, Los Tabaleros celebran la raíz y la alegría sin prejuicios, y prometen una fiesta irrepetible donde la música argentina brillará en todas sus formas.
|Recientemente lanzaron su nuevo single “AZUCAR Y ALGODÓN” junto a EL KUELGUE, una colaboración luminosa junto auna de las bandas más singulares y queridas de la escena indie-pop argentina.
Con una mezcla fresca de folklore, indie rock y pop, la canción fusiona los sonidos característicos de Tabaleros —su impronta festiva, popular y desbordante— con la sensibilidad melódica y el espíritu juguetón de El Kuelgue. El resultado es un viaje sonoro dulce y despreocupado, una invitación a vivir el presente con la espontaneidad y la alegría de un niño.
“Azúcar y Algodón” forma parte del proyecto conceptual “Todo es folklore”, iniciado por Los Tabaleros en 2025, donde reinterpretan y recrean su repertorio junto a artistas de diversos géneros de la música argentina. Desde referentes históricos del folklore hasta exponentes del rock nacional y la cumbia, el proyecto busca demostrar que el folklore es un territorio vivo, en constante movimiento, capaz de dialogar con cualquier estética sin perder su esencia.
En esta nueva entrega, la colaboración con El Kuelgue se convierte en un soplo de aire tierno y lúdico dentro del disco. La canción captura un clima íntimo y a la vez expansivo, donde cada arreglo y cada frase musical parecen celebrar la simpleza, la imaginación y la entrega total al momento presente.
Con humor, libertad y raíz popular, Los Tabaleros vuelven a recordarnos que el folklore no es un género estático, sino una forma de mirar el mundo. Puede ser festivo, delicado, urbano o rockero, pero siempre auténtico. La unión con El Kuelgue potencia ese mensaje y lo transforma en una experiencia musical renovadora: un encuentro donde la tradición y la experimentación conviven sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse.