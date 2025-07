Bronca de los comerciantes de Juan B. Justo por los robos: “Encima que no se vende nada, estamos en una zona liberada”

Un grupo de comerciantes de la avenida Juan B. Justo exhibió su bronca e impotencia luego de que delincuentes aún no identificados vandalizaran sus locales este jueves a la madrugada: en uno de ellos incluso ingresaron a robar.

En nombre de las distintas víctimas, Mariela, una de ellas, habló con LA CAPITAL y explicó que los hechos delictivos ocurridos en la zona se volvieron recurrentes. “Estamos muy desanimados, encima que no se vende nada nos pasan estas cosas. A mí hace tres meses me rompieron la vidriera y entraron. Esta vez sonó la alarma y no pudieron, pero siempre pasa algo”, señaló.

Según contó, la seguidilla de casos afectó a su comercio y fábrica de tejidos, a un kiosco y a una farmacia, todos ellos ubicados en Juan B. Justo, entre las calles Sarmiento y Güemes. “A otro chico a una cuadra le pasó lo mismo. Ya no sabemos qué hacer, es una zona liberada. El seguro ya no nos quiere cubrir los vidrios después de tantos robos”, protestó.

La mujer explicó que semanas atrás hubo una reunión entre los propietarios de los negocios con la policía, y empezaron a verse patrullajes de día. “Mandaron a dos efectivos que andan en bici o caminando y pararon los robos de autos, pero a la noche es tierra de nadie. Estamos pasando un momento muy malo”, lamentó.

Por último, Mariela sostuvo que los delincuentes “son cuatro o cinco que andan en grupo”, conforme pueden verse en las imágenes que toman las cámaras de seguridad de los locales. “Las tenemos conectadas con el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo), pero algunas fallan: la mía por ejemplo hay que repararla porque me la rompieron y cuesta casi 100 mil pesos, así que no es fácil. Todo el tiempo tenemos que hacer cosas para que no pase nada, pero así no se puede vivir. No sabemos cómo seguir”, concluyó.

FUENTE: La Capital

