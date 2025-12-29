Buen tiempo, aunque menos calor: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima estará por debajo de los 30º C y no habrá nubosidad, por lo que será un nuevo día de playa.

Después de un domingo espectacular, estelunes 29 de diciembre hará un nuevo día de playa en Mar del Plata, pero con temperaturasun poco más bajas que ayer.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estarádespejado por la mañana, algo nublado a la tarde yparcialmente nublado a la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura estará bastante estable: primero a21º C, una máxima de25º C a la tarde y después bajará a20º C.

En cuanto al viento, como siempre, dirá presente. A la mañana soplará delnoreste a7-12 kilómetros por hora. Luego virará aleste a23-31 km/h, y al anochecer volverá a la direcciónnoreste a32-41 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

