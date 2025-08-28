Buena para el turismo: Scioli confirmó que el fin de semana del 12 de octubre será largo

El secretario de Turismo Daniel Scioli confirmó las gestiones para recuperar uno de los fines de semana largo más importantes del año. El rol del marplatense Alejandro Carrancio.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, confirmó durante el acto de apertura de HOTELGA, la feria de Hotelería y Gastronomía, organizada por FEHGRA y la AHT que finalmente habrá un feriado largo en octubre de este año.

El funcionario resaltó que si bien el calendario de feriados estaba estipulado de antemano y no se pasan a lunes o viernes aquellos días que recaen en sábado o domingo hubo muchos pedidos de distintos referentes del sector para trasladar el día. Todos los operadores turísticos vienen planteando que se trata de uno de los fines de semana largo más importantes junto con el de carnaval.

La gestión por lograr un nuevo fin de semana largo que le dé algo de alivio al sector turístico también incluyó a un marplatense. El coordinador del Inprotur Alejandro Carrancio, quien hizo de puente entre los empresarios turísticos de la ciudad y el secretario de Turismo de la Nación.

En ese marco, durante la conferencia Scioli contó detalles de su gestión que se vio ratificada por el decreto publicado hoy en el cual habilita al gobierno nacional a trasladar los feriados que caigan sábado o domingo al lunes o viernes más próximo. De esta forma, es casi un hecho que el lunes 13 de octubre será feriado.

La noticia es esperada por los empresarios vinculados al sector turístico de Mar del Plata que vienen golpeados por la caída del consumo.

