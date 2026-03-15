Calor en Mar del Plata y alerta por tormentas: así estará el clima este domingo y cómo seguirá la semana

Las estimaciones del SMN para hoy y hasta el sábado que viene

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 15 de marzo cálido en Mar del Plata, aunque con posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Según el parte oficial actualizado a las 6:09, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado durante la mañana, una temperatura cercana a los 20°C y viento del norte entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvias.

Con el correr de las horas, el cielo pasará a estar mayormente nublado durante la tarde, cuando se espera la temperatura máxima del día, que alcanzará los 28°C, acompañada por viento del noreste con intensidades que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, en tanto, el organismo prevé tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 10 y el 40%. Para ese momento, la temperatura rondará los 25°C, mientras que el viento volverá a soplar desde el norte entre 13 y 22 km/h.

El panorama para los días siguientes muestra que el calor continuará al inicio de la semana. El lunes se perfila como la jornada más calurosa, con una máxima que podría llegar a los 30°C y una mínima de 20°C. El martes, en cambio, comenzará un descenso de la temperatura, con valores que oscilarán entre 20°C y 25°C.

A partir del miércoles se sentirá un cambio más marcado, con una mínima que bajará hasta 12°C y una máxima de 24°C. El jueves el tiempo volverá a templarse levemente, con 15°C de mínima y 26°C de máxima, mientras que el viernes se presentará más fresco, con 21°C de máxima.

El pronóstico extendido del SMN indica que el próximo sábado continuará el ambiente templado, con temperaturas entre 13°C y 23°C, en una semana que comenzará con calor en la ciudad y terminará con condiciones más suaves.

Fuente: ahoramardelplata

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