Caluroso y nublado: así estará el clima este martes 3 de marzo en Mar del Plata

El clima del martes 3 de marzo de 2026 en Mar del Plata tendrá una máxima de 25 grados y mínima de 17. El SMN prevé cielo mayormente nublado y viento norte a 22 km/h.

El clima del martes 3 de marzo de 2026 en Mar del Plata presentará condiciones más estables que las registradas en la jornada anterior, aunque el sol será protagonista solo por momentos. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima se ubicará en 17.

La jornada comenzará con nubosidad variable y una mañana fresca, sin descensos bruscos de temperatura. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta tocar los 25 grados durante la tarde, en un contexto de cielo mayormente nublado. Esto implicará escasa presencia de sol y un ambiente templado, sin extremos térmicos.

En comparación con el día anterior, el viento perderá intensidad. Si bien continuará presente, soplará desde el sector norte a una velocidad estimada de 22 kilómetros por hora. Hacia la noche está prevista una rotación hacia el noreste, manteniendo valores similares de intensidad. Este cambio de dirección no traerá modificaciones significativas en la temperatura, aunque sí contribuirá a sostener el ingreso de aire más templado.

El cielo mayormente cubierto será una de las características salientes del martes. La nubosidad limitará el impacto directo del sol, lo que permitirá que la temperatura se mantenga en rangos agradables. No se anticipan fenómenos de inestabilidad para esta jornada, según el parte oficial.

Durante la noche, el ambiente continuará templado. La temperatura descenderá de manera gradual hasta acercarse nuevamente a los 17 grados previstos como mínima, sin cambios abruptos.

Fuente: mi8

Comentarios

comentarios