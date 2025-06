Cambio de reglas: Coto en Mar del Plata no renueva a empleados a prueba y los reemplaza por otros

La información que llegó a nuestro portal en las últimas horas consignaba que se había dispuesto una serie de despidos en Coto, el hipermercado abierto a fines del pasado en la zona sur de Mar del Plata.

Al ser llamativo el dato, teniendo en cuenta el escaso tiempo desde que se realizó la apertura, consultamos a fuentes gremiales para confirmar o descartar el rumor.

«No es que hay despidos. Lo que se da es la finalización de los contratos de temporada y los contratos que se hicieron bajo los parámetros de la nueva Ley Bases. Terminan los seis meses de trabajo y si te he visto no me acuerdo», indicaron desde el sector sindical.

Consultados respecto a la situación en general del comercio, reseñaron que todavía no se puede hablar de cesantías masivas, pero sí que hay despidos por goteo, teniendo todas las semanas casos en distintos emprendimientos y negocios.

«Está muy crudo el invierno. Creemos que después de julio el problema será más grande», advirtieron.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desempleo en Mar del Plata fue del 6% durante el primer trimestre de 2025.

El número representó una leve mejora respecto a trimestres anteriores y se ubica por debajo del promedio nacional, que fue del 7,9%.

FUENTE: InfoBrisas

Comentarios

comentarios