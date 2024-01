Cambios en la Ley de Pesca: Montenegro se opone y le planteará su posición al presidente Milei

El intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, conversó en una entrevista con el periodista Lucas Morando y el equipo del programa Pan y Circo, por Radio Rivadavia sobre cómo repercuten los cambios que Javier Milei introduce en la Ley de Pesca.

Sobre las modificaciones del nuevo gobierno en general, Montenegro dijo que “hay cosas que son muy buenas, como la VTV que se puede hacer en cualquier lado”, aunque sobre la pesca opinó que “es malo porque nos genera destrucción de puestos de trabajo en Mar del Plata. Se debe analizar la libre competencia en cuanto a las necesidades de cada una de las regiones”.

Tiene que ser lo mejor para todo el sector y no para algunos, para los extranjeros. Es un beneficio para toda la Argentina. Voy a acompañar a todo lo que tenga que ver con cuidar a los marplatenses. Cuando hable con Milei le voy a plantear mi posición”, aseguró Montenegro. “Se toman medidas desde AMBA que no se terminan de entender en el sentido común. Las medidas no tienen que afectar a determinadas regiones. Se debe escuchar a todos”, remarcó el intendente.

