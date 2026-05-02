Nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para animales

Durante la próxima semana, los dispositivos funcionarán en los barrios Autódromo, Parque Peña y El Boquerón, además de las sedes de Zoonosis y Bienestar Animal. Para conocer requisitos y el cronograma semanal, se puede ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb .

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En la Asociación Vecinal de Fomento Autódromo ubicada en Virrey del Pino y Rosales, el servicio se brindará de lunes a viernes antes de las 8. En los mismos días y horario, funcionará en el Círculo Policial de Parque Peña, ubicado en Los Granados 5600, esquina Lahille.

Asimismo, de lunes a viernes antes de las 9 y los sábados a las 8, podrán presentarse en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani.

Por último, el viernes 8 se brindará servicio en la Sociedad de Fomento El Boquerón, Calle 28 entre 5 y 7, el horario de atención será a las 8, sólo para vecinos de la zona.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede.

Para conocer requisitos y el cronograma de la próxima semana, los interesados pueden ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales .

Vacunación antirrábica

El servicio de vacunación antirrábica se encontrará disponible de lunes a jueves de 8 a 13 y sin turno previo en las sedes de Zoonosis, ubicadas en Hernandarias 10200 o en Canesa esquina Guanahani.

Por otro lado, estarán en la Delegación Batán, ubicada en Avenida Centenario y Calle 155, de lunes a jueves de 10 a 12.

Además, el jueves 7 de 9 a 12 se brindará el servicio en la Asociación Vecinal de Fomento Autódromo, Virrey del Pino y Rosales. Y el viernes 8 de mayo de 9 a 12 en el Barrio Caribe, ubicado en Juan B. Justo 9193.

En ese sentido, se solicita que una sola persona mayor de edad acreditando DNI, concurra con el animal. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses. No se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

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