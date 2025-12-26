Nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para animales

Los dispositivos funcionarán en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, el Galpón Municipal de Parque Camet y la Asociación Vecinal de Fomento Bosque Grande. Además, se realizarán jornadas de vacunación antirrábica. Para conocer los requisitos y el cronograma semanal, los vecinos pueden ingresar www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb .

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, las castraciones se realizarán el lunes 29, martes 30 de diciembre y viernes 2 de enero a las 9 y el sábado a las 8.

Por su parte, el Galpón Municipal de Parque Camet (ingreso por calle Beltrán al 5400) funcionará el lunes 29 y viernes 2, antes de las 8.

Mientras que el sábado 3 de enero, antes de las 8, el servicio estará disponible en La Asociación Vecinal de Fomento Bosque Grande, Reforma Universitaria 1655. En este caso, la atención será exclusiva para vecinos de la zona, quienes deberán concurrir con DNI en mano.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana, las personas interesadas deberán ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales .

Comentarios

comentarios