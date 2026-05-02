Franco Colapinto va por la revancha en Miami: largará 8° en una clasificación abierta y con amenaza de lluvia

El argentino metió una gran qualy tras el toque en la Sprint y se ilusiona con sumar en una carrera impredecible, en un circuito donde nunca ganó alguien desde la primera fila

Nada está dicho en el GP de Miami de la Fórmula 1. Con pronóstico de lluvia para la carrera y un dato que alimenta la incertidumbre -nunca ganó un piloto largando desde la primera fila en este circuito-, la clasificación dejó un panorama abierto… y con Franco Colapinto bien posicionado para dar pelea.

El foco, claro, está en el argentino. Colapinto salió a pista con sed de revancha tras la carrera Sprint, donde había tenido una buena largada pero un toque con Max Verstappen le arruinó la chance de meterse de lleno en los puntos. Terminó 10°, a dos lugares de la zona de puntos, donde sí logró sumar su compañero de Alpine, Pierre Gasly, octavo.

Un arranque caliente… y exigente

La clasificación comenzó con condiciones duras: 52,3°C en pista y 33,9°C de ambiente, aunque con humedad relativamente baja (33,1%). La Q1 arrancó con 18 minutos y Colapinto fue el 18° en salir a pista, con gomas lisas usadas (siete vueltas), al igual que casi todos, salvo Nico Hulkenberg, que optó por las amarillas.

El argentino hizo una primera salida sin buscar tiempo y volvió a boxes. En ese momento, el mejor era Oliver Bearman con 1:30.203, aunque los de punta todavía no habían mostrado todo.

En su siguiente intento, ya con intención de clasificarse, Colapinto marcó 1:29.917 para ubicarse 10°, con margen pero sin garantías. Verstappen pasaba a liderar con 1:29.009. Luego, con neumáticos rojos nuevos, Franco mejoró a 1:29.584 y se mantuvo 10°, asegurando el pase a Q2.

No todos corrieron la misma suerte: quedaron eliminados Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto, quien ni siquiera pudo cerrar una vuelta rápida y terminó con su auto en llamas.

Alpine respondió y Colapinto avanzó

La Q2 arrancó a las 17.30 con todos usando gomas nuevas. Alpine tenía expectativas de confirmar su rendimiento… y lo logró.

En el primer intento, Colapinto se metió 8° con 1:28.975, mientras que Gasly fue 9° con 1:29.161. El más veloz seguía siendo Kimi Antonelli con 1:28.352.

En los minutos finales, todos salieron a buscar su mejor vuelta. Para fortuna del equipo, salvo Lando Norris, ninguno superó a los Alpine. Así, Colapinto avanzó 9° y Gasly 10° a la Q3.

Fue un paso importante: tras Bakú 2024, es apenas la segunda vez que el argentino se mete en el último tramo de una qualy para una carrera del domingo.

Un cierre con susto… y gran resultado

La Q3, con 12 minutos de pura tensión, comenzó con todos en neumáticos rojos nuevos. Colapinto marcó 1:28.762, quedando por delante de Isack Hadjar y de su compañero Gasly. Antonelli volaba con 1:27.798, único en bajar el minuto 28.

En el intento final, hubo un susto: el Alpine de Colapinto no respondía en la salida de boxes. El argentino empezó a tocar botones mientras el resto ya estaba en pista… hasta que el auto reaccionó y pudo salir.

Finalmente, solo Verstappen mejoró para quedar segundo, detrás de Antonelli. Y Colapinto cerró una gran clasificación: largará 8°, con buenas perspectivas en un circuito donde todo puede pasar.

Y con la lluvia en el horizonte, la revancha está servida.

Las posiciones de largada del GP de Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)

Fuente: Olé

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