CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE POR LOS 40 AÑOS DE MALVINAS

La actividad se realizará el martes 15 de marzo de 8 a 14hs. en el Estadio Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata. La jornada dará inicio a la campaña provincial «40×40», una serie de colectas externas de sangre que la Provincia llevará adelante en el marco del 40° aniversario de la guerra de Malvinas.

El evento surge a partir de la iniciativa de los ex combatientes y candidatos al Nobel de la Paz, Julio Aro y Geoffrey Cardozo, y cuenta con el acompañamiento del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires «Dra. Nora Etchenique» y el Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata.

CANDIDATOS AL NOBEL DE LA PAZ

Julio Aro, a través de la Fundación No Me Olvides, se dedica a acompañar a familiares de soldados fallecidos en la guerra. «Mientras un argentino no olvide, mis compañeros nunca van a estar muertos”, afirmó Aro quien desde hace 40 años mantiene el recuerdo presente.

El veterano de guerra del Regimiento de Infantería 6 volvió a las Islas años más tarde para reencontrarse consigo mismo.

Fue en el Cementerio de Darwin, cuando vio las placas que decían “Soldado argentino solo conocido por Dios”, que decidió restituir la identidad de sus compañeros caídos que allí descansaban. El proceso de identificación de los restos lo realizó junto al ex combatiente inglés Geoffrey Cardozo.

A partir de este trabajo ya fueron reconocidos 119 de 237 cuerpos que aún permanecen enterrados en el Cementerio de Darwin.

Por esta labor, el argentino y el británico están postulados al premio Nobel de la Paz.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

• Tener entre 16 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• Concurrir con DNI o documento que acredite identidad.

• Desayunar previamente.

• Sentirse en buen estado de salud.

• Si se vacunaron contra el COVID, deben pasar al menos 72 hs. desde la aplicación.

• Si se recuperaron de coronavirus, deben pasar 10 días desde el alta médica.

• Los interesados pueden sacar turno haciendo click aquí.

