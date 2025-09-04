Capacitación en e-commerce libre y gratuita para emprendedores de Mar del Plata y la región

El Taller de E-commerce y Ecosistema Digital tendrá dos presentaciones en la ciudad: el 10 de septiembre, a las 10 en Los Gallegos Shopping (Nivel Cines- Rivadavia 3050), y a las 15 en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1851).

El e-commerce es una herramienta que incorpora una visión integral de cómo vender digitalmente: desde la generación de la oferta y la captación de clientes, hasta la posventa. La consultora especializada Mercado Inteligente brindará una capacitación libre y gratuita orientada a emprendedores y pymes, el 10 de septiembre, a las 10 en Los Gallegos Shopping (Nivel Cines- Rivadavia 3050), y a las 15 en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1851). Ambas charlas requieren inscripción previa en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1UlFjw5Dt64Mmd_23ZWK5oPrVQwfygJb1Ra8XRMkgJDE/edit . Se realizan con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredon.

“En este espacio se abordarán todos los puntos clave para vender y escalar tu e-commerce, brindando herramientas prácticas para potenciar tus ventas y hacer crecer tu negocio en el mundo digital. Van a salir con estrategias claras y prácticas que podrán aplicar de inmediato en su negocio”, adelanta el co-founder de Mercado Inteligente, Ezequiel sobre el encuentro que tendrá una duración de dos horas.

“La capacitación es todo”, agrega Ezequiel. “Sabemos que vender digitalmente no es como comercializar cualquier otro producto de la manera tradicional. La complejidad en la preventa, la venta y especialmente en la posventa es muy alta. Pero lo bueno es que la especialización hace la diferencia. Un mostrador online requiere tanto esfuerzo y dedicación como el físico”, destaca sobre este curso que brindará herramientas para diseñar y gestionar un ecosistema digital, integrando canales de venta, comunicación y herramientas prácticas acordes al negocio.

Los temas que se tratarán son la apertura de cuentas, generación de publicaciones y opciones de envío, estrategias de marketing digital, promociones, costos y gestión activa de la venta online. Y está dirigido a emprendedores, pymes, comercios locales y profesionales de cualquier rubro que quieran escalar su negocio o servicio en el mundo digital.

El programa consta de 8 encuentros semanales online de 60 minutos más un Workshop final. El primer encuentro es presencial y obligatorio, y no requiere de conocimientos previos. Asimismo, todos los asistentes recibirán material en PDF después de cada clase y, además, sumarán recursos y novedades exclusivas en un grupo de WhatsApp para acompañar la cursada. A quienes cursen el 75% del taller como mínimo se les enviará un certificado de asistencia otorgado por Mercado Inteligente.

El e-commerce (o comercio electrónico) es el conjunto de actividades comerciales y de intercambio de bienes y servicios que se realizan a través de internet. Incluye desde la compra y venta de productos en tiendas online hasta servicios como reservas, pagos digitales, banca electrónica y plataformas de suscripción. En la actualidad, el e-commerce es un pilar central de la economía global y ha transformado la forma en que compramos, vendemos y nos relacionamos con las marcas. “En cinco años hablar de fronteras locales en e-commerce ya no tendrá sentido. El desafío será estar preparados para competir y crecer en un mercado cada vez más amplio y sin límites”, reflexiona.

SOBRE MERCADO INTELIGENTE

Es una empresa que viene del desarrollo de negocios y productos en el mundo tradicional. Con el tiempo, sintieron la necesidad de acompañar a las marcas en la transformación digital y así nació Mercado Inteligente: una consultora enfocada en desarrollar negocios digitales en toda Latinoamérica. Su especialidad es el e-commerce y el marketing digital, con un enfoque muy práctico y personalizado. Se involucran en el día a día de cada cliente, no solo diseñando estrategias, sino también capacitando a sus equipos y brindando las herramientas necesarias para construir juntos el ecosistema digital que potencie su crecimiento.

DATOS CLAVE DEL ENCUENTRO

Nombre: Taller de Ecommerce y Ecosistema Digital

Fecha: Miércoles 10 de Septiembre

Lugar: Shopping Los Gallegos (Nivel Cine), Rivadavia 3050 – Mar del Plata Hora: 10hs

Lugar: Cultural Villa Victoria, Matheu 1851 – Mar del Plata Hora: 15hs

Acceso: Libre y gratuito (cupos limitados)

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1UlFjw5Dt64Mmd_23ZWK5oPrVQwfygJb1Ra8XRMkgJDE/edit

Más información: https://mercadointeligente.net/

Mail: hola@mercadointeligente.com.ar

wpp: +54 9 11 3664-4589

