Caras Extrañas desembarca en Plaza de la Música Mar del Plata

Caras Extrañas es una banda argentina formada entre julio y agosto de 2021, tras la reapertura de los conciertos en el contexto post pandemia. La formación está integrada por Junior (voz y guitarra), Rodia (guitarra acústica), Heber (batería), Gastón Picazo (teclados), Arito (guitarra), Juano Bang (bajo) y Juan “El Niño” (armónica). Con una propuesta sólida y una marcada identidad sonora, la banda combina nuevas composiciones con obras de la etapa anterior de Junior en La 25, integrando así una conexión natural entre pasado y presente.

Las grabaciones se realizaron entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023 en los estudios El Abasto Monsterland, bajo la dirección de Álvaro Villagra, y en Cactus Record, junto a Federico Eisenbeil. El álbum cuenta con producciones destacadas como “Así Viví”, producida por Jimmy Rip, “Imaginando”, a cargo de Carlos Corrales, y el resto del material producido por la propia banda. Entre las colaboraciones sobresale la participación de Pato Fontanet en la canción “Ya No”.

El debut en vivo de Caras Extrañas fue el 20 de octubre de 2021 en Rosario, dando inicio a una intensa actividad que incluyó lanzamientos como “Leyenda Urbana” y “El Dije” (2022), una gira nacional y un cierre de año en el Microestadio de Ferro. En 2023, la banda volvió a colmar el Estadio Atenas de La Plata por segunda vez, mientras finalizaba el proceso de composición y grabación de su primer álbum.

En 2024 presentaron oficialmente su disco debut, “12 Pócimas”, con un show completamente agotado en el Estadio Luna Park. Actualmente, Caras Extrañas se encuentra recorriendo el país presentando en vivo las canciones de este primer trabajo discográfico, junto a los clásicos de La 25. En mayo de 2025, la banda realizó su primera gira internacional por España, con presentaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Mallorca, consolidando así su proyección en el exterior. Las 12 canciones de 12 Pócimas ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.