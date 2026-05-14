Cáritas alerta por el aumento de la demanda social y pide con urgencia ropa de hombre y abrigos

La directora de Cáritas Diocesana Mar del Plata, María Marta Mirande, señaló que también crecen las necesidades vinculadas al acompañamiento en adicciones y los problemas de salud mental.

La directora de Cáritas Diocesana Mar del Plata, María Marta Mirande, advirtió sobre el crecimiento de la demanda de asistencia en la ciudad en la antesala del invierno, con el Hogar de Nazareth funcionando al límite de su capacidad y un incremento sostenido de pedidos de ayuda en parroquias del distrito.

En diálogo con Ahora Mar del Plata, Mirande explicó que “se ve que la demanda aumenta, de alimentos y ayuda en general”, y señaló que también crecen las necesidades vinculadas a la salud, el acompañamiento en adicciones y los problemas de salud mental. “Hay cada vez más necesidades y más difíciles de resolver”, afirmó.

Uno de los puntos críticos es el Hogar de Nazareth, que cuenta con 45 plazas y se encuentra completamente ocupado. “Lamentablemente es poco”, indicó la directora, al remarcar que el dispositivo funciona como un espacio transitorio: las personas ingresan por la tarde, cenan, duermen y por la mañana deben retirarse.

Mirande advirtió que las problemáticas sociales se volvieron más complejas en los últimos años y requieren un acompañamiento más prolongado. En ese sentido, mencionó la dificultad para sostener tratamientos de salud mental y la necesidad de seguimiento constante. “A veces hay que pedir turno con el psiquiatra y ver si fueron, si continúan el tratamiento”, explicó.

En paralelo, destacó el trabajo territorial de Cáritas en barrios y comunidades parroquiales, donde se asiste a familias con apoyo escolar, talleres y ayuda alimentaria. “Ves que el papá que antes cortaba el pasto ahora necesita ayuda”, graficó sobre el deterioro de las condiciones de vida.

Frente al aumento de la demanda, Mirande hizo especial hincapié en las necesidades más urgentes: ropa de abrigo y de hombre, además de alimentos, donaciones de dinero y tiempo de voluntariado. “Lo que más necesitamos es ropa de abrigo, especialmente de hombre, alimentos o donaciones de dinero y de tiempo”, remarcó.

También convocó a la comunidad a colaborar con apoyo escolar o tareas comunitarias, acercándose a la parroquia más cercana o ingresando a www.caritasmardelplata.org.ar.

En cuanto al funcionamiento del sistema, explicó que Cáritas trabaja articuladamente con Hogares de Cristo, centros parroquiales y áreas de acción social, con un aporte municipal que cubre entre el 30% y el 40% de los costos. Sin embargo, advirtió que los recursos no alcanzan frente al aumento de la demanda.

Por último, señaló que el Hogar de Nazareth atraviesa además problemas edilicios tras las últimas lluvias. “Se llovió y todavía falta terminar de repararlo”, indicó, en un contexto en el que también se necesitan fondos para mantenimiento.

Con el invierno próximo y la capacidad colmada, desde Cáritas Mar del Plata insisten en la urgencia de sumar donaciones, especialmente de ropa de abrigo y prendas de hombre, para poder sostener la asistencia a personas en situación de calle y familias vulnerables.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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