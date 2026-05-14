El Turismo de Reuniones y la industria de eventos se consolidan como motores estratégicos de la economía argentina

El Turismo de Reuniones y la industria de eventos se posicionan como actividades fundamentales para el fortalecimiento de las economías regionales y la proyección internacional de Argentina. Este segmento representa uno de los pilares de mayor impacto dentro del turismo nacional debido al derrame económico que genera en sectores como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios especializados.

Más allá de su volumen de negocio, esta actividad contribuye directamente a la desestacionalización del turismo, promueve el empleo profesional y favorece el crecimiento federal a través de encuentros que se desarrollan en diversos puntos del país.

La industria en cifras

· Impacto Económico: El sector genera ingresos anuales que superan los $3,45 billones en el país.

· Gasto Diferencial: Un asistente a eventos gasta, en promedio, entre 4 y 6 veces más que un turista de ocio (aprox. $300.000 diarios).

· Efecto «Rebote»: El 40% de los visitantes extranjeros que asisten a un congreso o feria regresan al país posteriormente por motivos vacacionales con sus familias.

· Alcance Federal: Es la actividad más federal del sector, con más de 3.600 eventos realizados el último año distribuidos en las 24 provincias.

· Motor Internacional: Este segmento representa el 25% del total del turismo internacional que ingresa a la Argentina; 1 de cada 4 extranjeros nos visita por un evento.

La visión de los protagonistas

En este marco de profesionalización y crecimiento, Fabián Moncada —Vicepresidente de AOCA por los Burós, integrante de la mesa nacional de turismo en CAME y Vocal de FEDECATUR— destacó la importancia del trabajo sostenido en el sector: «El rol que tiene hoy la industria de eventos en el crecimiento de los distintos destinos es fundamental, sobre todo por el profesionalismo que se fue trabajando durante mucho tiempo en un trabajo conjunto público-privado junto con el INPROTUR. Mantener una misma idea de trabajo en los últimos 10 o 15 años hizo que pequeños destinos se hayan convertido en emergentes y los grandes destinos hayan mejorado mucho su posicionamiento«.

Meet Up Argentina 2026: El epicentro de los negocios MICE

Como reflejo de este dinamismo, la industria se prepara para Meet Up Argentina 2026, que tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

Este encuentro es organizado por AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congreso, Eventos y Burós de Convenciones), la entidad referente que nuclea a los profesionales y empresas del sector. Meet Up se consolida como el hito principal del calendario MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) en el país; una plataforma de negocios donde el ecosistema de eventos se conecta con organizadores y compradores internacionales (Hosted Buyers).

Respecto a lo que significa esta cita para el sector, Moncada señaló: «Una nueva edición del Meet Up genera mucha expectativa en los burós chicos, medianos y grandes; cada uno en sus distintos niveles. Lo bueno que tiene hoy AOCA es que nuclea a distintos tipos de burós a nivel nacional en distintos estadios de crecimiento. El Meet Up ayuda a que se desarrollen con sus distintas capacidades: el más chico va aprendiendo, el intermedio va captando eventos, y el grande ya maneja una agenda mucho más amplia con posibilidades de captar eventos importantes a nivel nacional e internacional».

Finalmente, el directivo subrayó el valor del trabajo en red: «Es un momento donde toda la industria MICE se reúne y generamos networking y contactos. Esto es sumamente importante para tener un turismo de reuniones nacional interconectado y trabajando colaborativamente, que es todo un desafío».

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