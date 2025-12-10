Cáritas celebra 18 años del Hogar de Nazaret y llama a fortalecer la solidaridad

La directora María Marta Mirande destacó la labor diaria y convocó a colaborar en la mesa navideña del 23.

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Mar del Plata, charlamos con María Marta Mirande, directora de Cáritas Mar del Plata, respecto a el 18º aniversario del Hogar de Nazaret y las acciones solidarias de fin de año.

El inicio de la conversación estuvo marcado por una reflexión profunda sobre el acompañamiento que Cáritas brinda desde hace años a quienes atraviesan realidades de extrema vulnerabilidad. Mirande coincidió en que no es necesaria una fe particular para comprender al otro: alcanza con detenerse y mirar. «Con mirar para el costado, salir de la burbuja de uno, más allá de las creencias, uno puede entender al hermano que sufre», afirmó.

La directora remarcó que la ayuda que brindan no es solo material: implica contención emocional y un acompañamiento sostenido. «No es una ayuda sencilla, es compleja porque es mucha la gente que está pasando dificultades«, explicó.

18 años del Hogar de Nazaret

Mirande destacó un hito fundamental: el Hogar de Nazaret cumple 18 años de funcionamiento ininterrumpido, abriendo sus puertas todas las noches para recibir a personas en situación de calle. «Desde hace 18 años está abierto para albergar a la gente que no tiene dónde dormir«, subrayó.

El hogar también enfrenta nuevos desafíos: consumo problemático, violencia, crisis emocionales y dificultades psiquiátricas que profundizan la situación de vulnerabilidad. Para sostener la estructura, Cáritas cuenta con la colaboración del municipio, que cubre alrededor del 30% de los gastos, y del aporte comunitario.

Una mesa navideña para compartir

De cara a la Navidad, Cáritas participa de la Mesa de Diálogo por las Periferias de la Pastoral Social, que organiza el encuentro «En Navidad, una mesa para todos», el martes 23 de diciembre a las 16, en la explanada de la Catedral.

«La idea es compartir la mesa con nuestros hermanos que más lo necesitan«, explicó Mirande. Se solicita la colaboración de la comunidad con alimentos, bebidas y apoyo logístico.

Cómo colaborar

La directora recordó que Cáritas sostiene su labor gracias al compromiso voluntario y a la ayuda económica de quienes pueden aportar. La comunidad puede involucrarse de diferentes maneras:

Haciéndose socio para colaborar con los gastos del Hogar.

para colaborar con los gastos del Hogar. Donando alimentos o sumándose como voluntario.

Comunicándose a través de los teléfonos y enlaces disponibles en la web de Cáritas .

. Visitando el Hogar, que abre todos los días a las 18.

Relación con el municipio

Consultada por los vínculos institucionales, Mirande indicó que mantienen contacto con Vilma Baragiola y que está agendada una reunión próxima con el intendente provisional Agustín Neme.

Antes de cerrar, agradeció la difusión: «Entre todos aportamos un granito de arena. Sin la mirada del otro, muchas cosas no podrían realizarse«.

El espíritu de la conversación dejó en claro que la solidaridad no es solo un gesto, sino una práctica sostenida que, como cada diciembre, vuelve a convocar a toda la comunidad marplatense.

