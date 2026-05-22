Cáritas lanzó su Colecta Anual en Mar del Plata con un fuerte llamado a la solidaridad

La campaña nacional cumple 70 años y en la diócesis local todo lo recaudado se destinará al sostenimiento del Hogar de Nazaret, que asiste a personas en situación de calle.

Con el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas Argentina inició la campaña de su tradicional Colecta Anual. La misma se llevará a cabo el sábado 6 y el domingo 7 de junio en todas las parroquias, capillas y comunidades del país. En el ámbito local, la iniciativa busca visibilizar el trabajo integral de asistencia que la organización realiza en todo el territorio diocesano.

Siete décadas de asistencia

La campaña de este año coincide con el 70° aniversario de la fundación de Cáritas Argentina, creada en 1956. En la diócesis local, la institución fue fundada el 14 de mayo de 1972 por Monseñor Eduardo Francisco Pironio. Monseñor Gustavo Carrara, presidente de la entidad a nivel nacional, destacó la trayectoria de la organización y señaló la importancia de hacer una «memoria agradecida de tantos que cuidaron la fragilidad de nuestro pueblo».

El destino de los fondos

La recaudación de este año en la diócesis tendrá un destino específico: financiar la totalidad del funcionamiento del Hogar de Nazaret en Mar del Plata. Este centro brinda alojamiento diario a 45 hombres y mujeres en situación de calle. El espacio no solo ofrece un lugar para dormir, sino que garantiza merienda, cena, desayuno, servicio de duchas y talleres de formación para los asistentes.

Canales para colaborar

Las donaciones se recibirán a través de urnas y alcancías en parroquias, comercios y espacios públicos durante junio. También están disponibles los medios electrónicos mediante transferencia directa a la cuenta corriente del Banco Provincia de Buenos Aires (Nº 6100-11585/0), bajo el alias CARITASMARDELPLATA (CBU: 0140415301610001158508).

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