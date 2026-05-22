El Municipio presenta una variada agenda con espectáculos, gastronomía y música durante este fin de semana largo

La Banda Sinfónica, la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Tango se presentarán a lo largo del fin de semana en el Teatro Colón. También se desarrollará el CaFest en Villa Mitre y Villa Victoria, habrá visitas guiadas en la Casa sobre el Arroyo y tango en Casa Mores, entre otras propuestas. El lunes en Plaza San Martín se realizará el acto oficial por la conmemoración de la Revolución de Mayo.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de actividades y espectáculos previstos para este fin de semana largo en la ciudad, por la conmemoración de la Revolución de Mayo. La agenda destaca la participación de los tres organismos musicales del Municipio en el Teatro Colón, junto a otras propuestas gratuitas en los principales espacios culturales marplatenses.

La actividad artística en el Teatro Colón comenzará este viernes 22 a las 20 con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal. El sábado 23, en el mismo escenario y horario de las 20, la Orquesta Sinfónica Municipal brindará un concierto especial bajo la conducción del director invitado Gustavo Fontana. Finalmente, el domingo 24 de mayo a las 20 en la misma sala, se llevará a cabo la tradicional velada de gala en la antesala de la conmemoración de la fecha patria, la cual estará a cargo de la Orquesta Municipal de Tango. Es importante destacar que este último espectáculo será gratuito y el ingreso se realizará por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Por otra parte, los museos y espacios culturales del Municipio ofrecerán opciones para diferentes públicos. El sábado 23, de 11 a 21, se desarrollará el festival Cafest, en su tercera edición, con un encuentro que combinará lo mejor de la gastronomía local y diez horas de música electrónica en vivo en los parques de Villa Victoria y Villa Mitre con acceso libre y gratuito. Asimismo, la Casa sobre el Arroyo abrirá sus puertas para visitas guiadas el sábado de 10 a 14; los interesados en asistir a esta actividad gratuita deberán reservar su cupo previamente a través del enlace disponible en la cuenta de Instagram del Museo (@casasobreelarroyo).

Las propuestas también incluyen una función de tango en vivo en la Casa de Mariano Mores el sábado 23 a las 20, con entrada gratuita. Mientras que el domingo 24, la agenda continuará en Villa Victoria a las 19.30 con una función de teatro leído y en Villa Mitre a las 20 con un recital de “Jazz en Mitre”.

Finalmente, el lunes 25 se realizará el acto oficial en conmemoración del aniversario de la Revolución de Mayo. Las actividades institucionales comenzarán a las 9 con el izado del pabellón nacional en Plaza San Martín. Posteriormente, a las 10 se oficiará el tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral y, a las 10.30, se presentarán agrupaciones folclóricas acompañadas por el reparto de chocolate caliente para los asistentes en el playón de la Catedral.

Desde el EMTURyC recordaron que todos los museos municipales permanecerán abiertos al público durante el fin de semana largo con sus respectivas muestras e instalaciones.

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