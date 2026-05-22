El Municipio comparte acciones de prevención ante los riesgos por inhalación de monóxido de carbono

Con la llegada del frío y el consecuente uso de calefacción, se renuevan las recomendaciones a tener en cuenta. Toda la información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/co

Comienzan los primeros fríos y por eso, el Municipio recuerda una serie de medidas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y cómo actuar frente a su inhalación.

Cabe señalar que se dio inicio a las capacitaciones en establecimientos educativos e instituciones, donde se abordan contenidos vinculados a los controles de artefactos a gas y otros combustibles, medidas de prevención en hogares y edificios, identificación de síntomas y primeras acciones ante posibles casos de intoxicación por monóxido de carbono.

Estos encuentros de concientización se desarrollarán de manera semanal. Las instituciones interesadas en recibir la capacitación pueden completar el formulario disponible en bit.ly/capacitaciondc

En cuanto a las medidas preventivas, se destacan ventilar permanentemente los ambientes calefaccionados y verificar los artefactos por un gasista matriculado. En ese sentido, Camuzzi cuenta con un listado oficial de profesionales disponible en www.camuzzigas.com/seguridad/gasistas-matriculados

En el caso de presentar síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio o pérdida del conocimiento, es importante comunicarse inmediatamente al número 107 de emergencias médicas.

También se recuerda cuáles son las señales de alerta que evidencian la presencia de monóxido de carbono en el ambiente, como la coloración amarilla o anaranjada de las llamas (que deben ser siempre azules), aparición de manchas o tiznado en las paredes, y decoloración de artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.

Una de las principales causas de la aparición de monóxido de carbono está en el mal estado de los artefactos de gas o en sus instalaciones, también una insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión e instalación de artefactos en lugares inadecuados. Por otro lado, es importante revisar el mal estado de los conductos de evacuación de los gases de combustión desacoplados, deteriorados o mal instalados; quemador de gas con la entrada de aire reducida y la acumulación de hollín u otro material en el quemador.

Es importante recordar que –ante cualquier sospecha o eventualidad- se puede solicitar ayuda comunicándose con Defensa Civil al número 103 o a Emergencias Médicas, en el 107.

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