Denuncian graves problemas de infraestructura en el Hogar Municipal de Ancianos: «Hay un abandono y un letargo»

En diálogo con «Ecos de Mañana», programa que se transmite de 7.30 a 9.30 horas por LU9 Mar del Plata, Verónica Maio, secretaria de Higiene y Seguridad del Sindicato de Trabajadores Municipales, habló sobre la situación en el Hogar Municipal de Ancianos ubicado en 12 de octubre 4648

El Hogar Municipal de Ancianos de Mar del Plata atraviesa una situación crítica por deficiencias de infraestructura, problemas en la instalación eléctrica, goteras, matafuegos vencidos y falta de presión de agua, según denunció el Sindicato de Trabajadores Municipales tras un relevamiento que motivó una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Verónica Maio, secretaria de Higiene y Seguridad del gremio, advirtió que el deterioro responde a años de falta de mantenimiento y reclamó la intervención efectiva del Ejecutivo municipal. El martes próximo, sindicato y Municipio realizarán una recorrida conjunta por el establecimiento para verificar los avances en las reformas.

Una audiencia en el Ministerio tras la negativa del Ejecutivo

La dirigente gremial explicó en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata que el martes mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo luego de no haber sido recibidos por el Departamento Ejecutivo municipal. «Habíamos presentado un relevamiento que hemos hecho sobre las instalaciones del hogar, en el que había muchas deficiencias», precisó Maio, y señaló que tuvieron que pedir la audiencia ministerial «para ser escuchados».

Según indicó, el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Volponi, manifestó en la audiencia que ya habían adelantado trabajos desde la presentación del informe. «Quedamos para la semana que viene, el martes, hacer una recorrida el Departamento Ejecutivo y el sindicato juntos para ver cuáles eran esas reformas que ya se habían llevado adelante», detalló la sindicalista.

Instalación eléctrica deficiente y aires acondicionados sin uso

Entre las principales deficiencias relevadas, Maio mencionó que el tendido eléctrico no funciona correctamente. «Hace un tiempo se compraron unos split muy grandes que se pusieron en las habitaciones de los residentes y no los pudieron prender ni en todo el verano ni en lo que va del invierno», relató, y explicó que enchufar uno de esos equipos hace saltar toda la instalación eléctrica.

La dirigente indicó que el Municipio se había comprometido a construir otro pilar para dividir las líneas internas, una obra que, según trascendió, sería la que están adelantando en estos días. «Nos parece genial que esto haya motivado a Volponi a empezar a hacer las reformas que tiene que hacer», remarcó.

Goteras, humedad, matafuegos vencidos y falta de agua caliente

El relevamiento sindical también detectó graves problemas estructurales. Sobre el techo de calle Cerrito hay roturas con goteras importantes que requieren una reparación integral. «Es un agujero brutal y cuando llueve es una catarata. Tiene que pasar por abajo de la catarata», describió Mayo en referencia al ingreso a uno de los baños del establecimiento.

A esto se suma la falta de presión de agua —»no sale agua por ninguna canilla»— y problemas con el agua caliente en pleno inicio del invierno. La secretaria de Higiene y Seguridad también alertó por humedad en las paredes y, especialmente, por los matafuegos vencidos: «es una locura», definió, en alusión directa a la tragedia ocurrida recientemente en una residencia geriátrica privada.

Sin residentes en el lugar y personal sobrecargado

Maio confirmó que actualmente no hay adultos mayores alojados en el sector con mayores problemas edilicios. Sin embargo, advirtió que la población residente «se fue agudizando» en cuanto a la complejidad de los cuidados: «tenemos la mitad de la población que hoy está postrada o no se maneja por sí misma».

Esto deriva, según la dirigente, en un personal «sobrecargado, agotado y además amedrentado», al que se le suma —denunció— el «avasallamiento de los derechos» laborales.

El reclamo por una jefatura de carrera

Uno de los puntos centrales del planteo sindical apunta a la ausencia de una jefatura de carrera en el Hogar Municipal de Ancianos. «Hace muchos años que la jefatura se viene desarrollando a través de lo político, entonces es muy difícil ponerle responsabilidad a los trabajadores cuando no tenés una cadena de mando administrativa municipal de carrera», explicó Maio.

La gremialista sostuvo que, de existir una jefatura de carrera, sería esa figura la que convocaría a las distintas dependencias internas del Municipio —entre ellas Higiene y Seguridad— para realizar inspecciones y disponer las reformas necesarias. «Hace un montón de años que venimos pidiendo que se hagan los concursos», remarcó, y atribuyó la falta de avances a que el Ejecutivo «tiene otras prioridades».

Rotación de turnos y sanciones a trabajadores

El segundo eje del reclamo gremial es la modalidad de rotación de horarios dispuesta unilateralmente por el Ejecutivo municipal. Según describió Maio, los trabajadores cumplen «una semana en la mañana, una semana en la tarde, una semana en la noche», lo que calificó como «una locura» que impide al personal organizar su vida personal, estudiar o tener un segundo trabajo.

La dirigente denunció además que quienes se niegan a la rotación son sancionados. «No solo no tienen acceso a las horas extras, sino que también los sancionan por cumplir con sus horarios», señaló. Y agregó que, en la audiencia ministerial, Volponi sostuvo que no había falta de personal pero no pudo justificar el motivo de la rotación.

Conferencia de prensa y próximos pasos

En paralelo a la denuncia sindical, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio convocó este miércoles a las 11 a una conferencia de prensa en la sede del Hogar Municipal de Ancianos. Al encuentro fue convocado también el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, representado por Diego Ohad, maestro mayor de obra, que aportaría recursos económicos para la parte eléctrica.

Maio cerró su exposición planteando que el conflicto recién comienza a destrabarse: «Nos da satisfacción que se active, aunque sea con estas movidas, porque la verdad es que hay un abandono y un letargo». La sindicalista recordó que «hace casi 7 años que está Montenegro en el gobierno» y que antes hubo «4 años del PRO» sin obras de mantenimiento. El próximo martes, durante la recorrida conjunta, se evaluará el avance de las reformas y se retomará la discusión sobre los horarios del personal. «Si no, seguiremos luchando», advirtió.

Fuente: LU9

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