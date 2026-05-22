El Municipio informa el funcionamiento de las guardias para este fin de semana largo

La recolección domiciliaria funcionará con normalidad y se mantendrán guardias en Salud, Higiene Urbana, Seguridad, Desarrollo Social y Obras Sanitarias. También se detallan los horarios de atención en los cementerios municipales.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa el funcionamiento de las guardias durante el fin de semana largo con motivo del feriado nacional del lunes 25 de Mayo, en conmemoración del 216° aniversario de la Patria.

Los Centros de Salud que permanecerán abiertos durante el fin de semana largo son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). El feriado del lunes 25 de Mayo, habrá demanda espontánea en el Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) de 8 a 20.

Además, habrá guardia odontológica sábado y domingo de 8 a 14 en el Centro de Salud 1 – ubicado en Avenida Colón y Salta- y en los CAPS de Ameghino y Batán el sábado en mismo horario.

Por otra parte, el Centro de Salud 1 permanecerá abierto sábado y domingo de 8 a 18 brindando vacunación de calendario, antigripal y atención por consultorio antirrábico. Ante cualquier emergencia médica se puede llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

Durante el feriado del lunes 25 de Mayo, el Cementerio La Loma abrirá al público de 8 a 17:30, mientras que la Introducción a Depósito Temporario será de 9 a 12:30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17.30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, de 8 a 13.

En tanto, en el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres e inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.

Además, se comunica que la recolección de residuos domiciliarios será normal.

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas están habilitados el WhatsApp 223 6948900, la línea telefónica 0810 666 2424 y el sitio web www.osmgp.gov.ar

Para más información sobre los servicios municipales, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar

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