Carnaval récord: Buenos Aires alcanza su mejor ocupación hotelera en cinco años

Con un 83% de plazas reservadas y el arribo de 119 mil visitantes, la Ciudad consolida un inicio de 2026 histórico. Grandes shows de Bad Bunny, el Ultra y el Argentina Open lideran una agenda que generará un impacto de $40 mil millones.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa el primer fin de semana largo del año con cifras que marcan un hito: según el Ente de Turismo de la Ciudad (Entur), la ocupación hotelera promedio escaló al 83%, convirtiéndose en el registro más alto para la festividad de Carnaval en el último lustro.

La llegada de más de 119 mil turistas nacionales e internacionales no es casualidad. «Este fin de semana representa un comienzo alentador. El Carnaval es clave y nos comprometimos junto al sector privado para ofrecer infraestructura de calidad internacional», destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Entur. Se estima que la actividad volcará más de 40 mil millones de pesos a la economía local.

Música y eventos masivos: El imán de la Ciudad

El despliegue de grandes espectáculos es el motor principal de este flujo turístico:

Estadio Monumental: Bad Bunny presenta su «Debí tirar más fotos World Tour» con tres noches consecutivas de entradas agotadas.

Bad Bunny presenta su «Debí tirar más fotos World Tour» con tres noches consecutivas de entradas agotadas. Parque de la Ciudad: Se desarrolla la sexta edición del Ultra Buenos Aires, con referentes de la electrónica como Charlotte de Witte y Steve Angello.

Se desarrolla la sexta edición del Ultra Buenos Aires, con referentes de la electrónica como Charlotte de Witte y Steve Angello. Movistar Arena: El dúo Sin Bandera celebra 25 años de carrera con presentaciones cargadas de clásicos y nuevos lanzamientos.

Deporte de élite y cultura urbana

En el plano deportivo, el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club atrae las miradas con figuras como Lorenzo Musetti y el crédito local Francisco Cerúndolo. Para los amantes de la cultura joven, el lunes 16 se realizará el Summer Jam en Costanera Norte, un festival gratuito de Skate, BMX y DJs bajo el programa Buenos Aires Extremo.

Tradición y mística: Carnaval, Año Nuevo Chino y San Valentín

La oferta cultural se diversifica en múltiples frentes:

Carnaval Porteño: Corsos en barrios como Boedo y Villa Urquiza, con el desfile central el domingo 15 y lunes 16 en el Autódromo. Año Nuevo Chino: El Barrio Chino celebra el paso del Año de la Serpiente al Año del Caballo (que inicia formalmente el martes 17). Avenida Corrientes: El programa «Corrientes no descansa» ofrece una noche peatonal con cine, tango y activaciones románticas especiales por el Día de los Enamorados.

Clásicos vigentes

Los imperdibles: Experiencias para descubrir la Ciudad desde otro ángulo

Buenos Aires no solo se vive en sus estadios y teatros, sino también a través de sus recorridos icónicos que combinan historia, río y vanguardia.

Navegación y color en el sur porteño

Una de las formas más pintorescas de conectar con la identidad porteña es a través del agua. Los paseos en catamarán de Sturla Viajes ofrecen un servicio que une Puerto Madero con La Boca. Durante el trayecto, los guías relatan la historia del puerto y la naturaleza del Río de la Plata, brindando una perspectiva única del skyline porteño.

Al desembarcar, la parada obligada es Caminito. Esta calle-museo de 150 metros, famosa por sus conventillos de chapa pintados de colores vibrantes, funciona como un museo a cielo abierto donde el tango y el arte callejero son protagonistas permanentes.

La Ciudad desde lo alto: Bus Turístico

Para quienes buscan una visión integral, el Bus Turístico de Buenos Aires opera con sus dos circuitos clásicos. Es la opción ideal para optimizar el tiempo:

Frecuencia: El bus amarillo pasa cada 15 minutos y el rojo cada 30 minutos.

El bus amarillo pasa cada 15 minutos y el rojo cada 30 minutos. Sistema Hop-on Hop-off: Los turistas pueden bajar en puntos clave (como el Jardín Japonés, el MALBA o el Planetario) y volver a subir con el mismo ticket de 24 o 48 horas.

Los turistas pueden bajar en puntos clave (como el Jardín Japonés, el MALBA o el Planetario) y volver a subir con el mismo ticket de 24 o 48 horas. Audioguías: El sistema ofrece información histórica en múltiples idiomas mientras se transitan los barrios más emblemáticos.

Números que deslumbran: La capital de la cultura

Buenos Aires se posiciona como una de las ciudades con mayor oferta cultural del mundo. Los visitantes tienen a su disposición un ecosistema único:

Gastronomía: Más de 7.000 locales gastronómicos que van desde bodegones históricos hasta restaurantes premiados por la Guía Michelin.

Más de 7.000 locales gastronómicos que van desde bodegones históricos hasta restaurantes premiados por la Guía Michelin. Letras y Escenarios: Con 380 librerías y 287 teatros, la Ciudad respira arte en cada esquina, concentrando la mayor densidad de salas teatrales de Latinoamérica.

Con 380 librerías y 287 teatros, la Ciudad respira arte en cada esquina, concentrando la mayor densidad de salas teatrales de Latinoamérica. Patrimonio: 150 museos abiertos al público con colecciones que van desde el arte clásico hasta las vanguardias digitales.

Este despliegue de infraestructura y servicios fue clave para que la Ciudad fuera elegida como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento a su capacidad para albergar eventos internacionales de primer nivel manteniendo siempre su esencia hospitalaria y vibrante.

Comentarios

comentarios