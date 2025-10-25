Carrancio, Lazzeretti y Moyano, los marplatenses que buscarán llegar a la Cámara de Diputados de la Nación

La elección de este domingo 26 de octubre tendrá tres marplatenses en las listas para diputados nacionales. Quiénes son y a qué partido representan

La elección legislativa de este domingo 26 de octubre tendrá entre sus candidatos a tres marplatenses que buscarán acceder a una banca en el Congreso de la Nación. Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza), Hugo Moyano hijo (Fuerza Patria) y Alfredo Lazzeretti (Provincias Unidas) serán los representantes de la ciudad en tres de las quince listas que se presentan.

Las elecciones de este domingo pondrán en juego en la provincia de Buenos Aires 35 de las 70 bancas que tiene actualmente el territorio bonaerense en la Cámara de Diputados de la Nación. En la actualidad, solo hay una representante de la ciudad en la Cámara Baja (la libertaria Juliana Santillán), mientras que en el Senado también hay un solo marplatense: Maximiliano Abad (UCR)

Alejandro Carrancio se convirtió en una figura importante de La Libertad Avanza en los últimos tiempos. En 2023 fue electo diputado por la Quinta Sección electoral y al año siguiente fue elegido vicepresidente de LLA en la provincia de Buenos Aires. Actualmente ocupa el cardo de director del Inprotur, un organismo que trabaja en el posicionamiento de la marca Argentina en el mundo.

El cierre de listas dejó a Carrancio en el séptimo lugar de la lista del presidente Javier Milei. Sin embargo, tras la renuncia de José Luis Espert y el ascenso de Diego Santilli al primer lugar, el marplatense ascendió al quinto. De esta forma, su ingreso a la Cámara de Diputados está prácticamente garantizado.

Hugo Moyano (h) es hijo del histórico líder camionero Hugo Moyano, también marplatense. Es abogado y su trayectoria profesional está vinculada al trabajo en el gremio de los camioneros y en la CGT. Este joven dirigente logró posicionarse como uno de los representantes del mundo obrero en la lista que encabeza Jorge Taiana.

Moyano ocupa el noveno lugar de la lista y también tiene grandes chances de ingresar a la Cámara de Diputados.

En tanto, el actual rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata Alfredo Lazzeretti se incorporó a la lista de Provincias Unidas en el quinto lugar. Ya con su reemplazo al frente de la casa de altos estudios resuelto (será proclamada Mónica Biassone), el dirigente socialista se incorporó al espacio que lidera Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires.

El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmpd), Alfredo Lazzeretti.

En la elección de este domingo la principal batalla se dará en la provincia de Buenos Aires donde se renueva 35 bancas de las cuales, 15 corresponden a Unión por la Patria, 2 de la Libertad Avanza, 7 corresponden al PRO, 1 a la UCR, 2 Democracia para Siempre, 3 Encuentro Federal, 3 de la Coalición Cívica, y 2 de la izquierda.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios