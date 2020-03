Carta de Acción Marplatense a Guillermo Montenegro

La carta lleva la firma de Horacio Taccone, Concejal; Paula Mantero, Concejal y Martín Aiello, Presidente Acción Marplatense

Sr. Intendente Municipal

Guillermo Montenegro

S. / D.

De nuestra mayor consideración:

Volvemos a solicitar su atención en medio de la emergencia.

Por estas horas, la vida social de los marplatenses está siendo dramáticamente alterada por dos circunstancias: la amenaza sanitaria del coronavirus y una creciente zozobra socioeconómica. Hay dos crisis y no una.

Ambas cuestiones son graves y urgentes. Ambas se potencian y retroalimentan. La hipótesis de una profundización de ambas crisis, lejos de ser alarmista, debe ser considerada.

Sabemos el desafío que ello implica para un gobierno. Por eso, al mismo tiempo que nos ratificamos a disposición, queremos decirle que vemos imprescindible la puesta en marcha de respuestas realistas y eficaces en los, por ahora, dos frentes.

LOS PRÓXIMOS ESCENARIOS DE LA PANDEMIA

Los próximos escenarios que puede mostrar la pandemia, requieren no dilatar más la generación de más camas de terapia intensiva y respiradores para situaciones excepcionales, así como el reclutamiento de médicos, enfermeras y todo otro personal cuyo servicio pueda ser crítico en la coyuntura inminente.

Las capacidades ordinarias del sistema de salud no admiten un crecimiento abrupto de la demanda en los términos en los que se ve que ocurre en otras partes.

DESCENTRALIZAR Y MULTIPLICAR LOS TESTS

Si bien hay indicios de un avance hacia la federalización de los test, urge asegurar la multiplicación de los tests tempranos en la ciudad, poniendo en marcha una descentralización activa.

La tardanza de los tests concentrados en Buenos Aires impide aislar de inmediato y también chequear con eficiencia a las personas en contacto con los contagiados.

En todos los lugares donde se alcanzó en estos días a reducir la velocidad de circulación del coronavirus se actuó de ese modo.

SALVATAJE ECONÓMICO.

Por otro lado, el derrumbamiento de la actividad económica es también dramático. En breve puede haber olas de despidos en Mar del Plata; imposibilidad de pagar luz, gas y agua , además de otros servicios para todo el comercio y la industria.

Se debe encarar, sin eufemismos, un Plan de Salvataje Económico. Apoyo para el sostenimiento del empleo, financiamiento de los bancos del estado para las PYMES, para el comercio y la industria, postergación de los vencimientos de los servicios, tasas e impuestos.

Mar del Plata, tal como lo harán otras ciudades más tarde o más temprano, necesita ya mismo coordinar con el estado nacional y el provincial estas y otras acciones de salvataje rescaten a los marplatenses y batanenses que sostienen la actividad económica al tiempo de enviarles una señal de comprensión y compromiso.

LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS EN CRISIS Y AISLADAS

Las personas con problemas laborales y habitacionales; con carencias alimentarias, sin cobertura de salud, no podrán solos realizar la proeza de la sobrevivencia en paz. Las víctimas de violencia doméstica, los jóvenes y adultos que sufren las adicciones tampoco.

En definitiva, los vecinos en situaciones de pobreza o vulnerabilidad social no pueden afrontar solos el alejamiento.

EL AISLAMIENTO NO DEBE SER ABANDONO

Para muchos el aislamiento es intemperie, hambre o quiebra. Por eso alejamiento no debe ser sinónimo de abandono.

Nadie puede hacer milagros. No pueden los gobernantes. Mucho menos podrán los vulnerables.

Se puede, en cambio, extremar las previsiones, anticipar escenarios, organizar la solidaridad y reclamar ayuda. A pocas cuadras en algunos casos, o a pocos kilómetros en otros, alguien puede o debe aportar lo que para otros es imprescindible.



Sean estados o personas, todo aquel que tenga al alcance hacer menos cruel esta coyuntura a otros, debe tener la oportunidad de dar. Debemos ir a buscar la necesidad sin esperar el reclamo.

La pandemia y sus calamidades derivadas no se combaten en soledad. Por eso le ratificamos que desde Acción Marplatense estamos a disposición para ayudar a defender, en forma incondicional, la salud, la paz y la economía de los marplatenses y batanenses.

Lo saludamos atentamente

Comentarios

comentarios