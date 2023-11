Casa del Puente: Marazzo dijo que registró la marca para “protegerla” y que el Municipio estaba al tanto

En las últimas horas, la noticia sobre el registro de la marca de la Casa sobre el Arroyo a nombre de la directora municipal Magalí Marazzo generó una fuerte polémica: es cuanto menos controversial que un patrimonio arquitectónico de la talla de la obra de Amancio Williams esté inscripto a nombre de un privado, que además ocupa un cargo público.

Sin embargo, en diálogo con Mi8, Marazzo aseguró que “no hubo mala intención” y que no tiene “nada de qué defenderse” porque “el intendente, la gente del Emtur y de Legal y Técnica están al tanto de todo desde primer momento”.

“Yo hace 10 años me enteré que la marca Casa del Puente estaba registrada por un privado. Por entonces pedí que se registrara desde el Municipio y no se hizo nada. Y hace poco me enteré que querían registrar Casa sobre el Arroyo, que es el nombre original de la obra de Amancio, y entonces para resguardarlo lo registré a mi nombre para luego traspasarlo al Municipio. De eso estaban todos al tanto. Lo hablé con todos: tengo los mensajes con Montenegro, con Turismo y con Legal y Técnica”, explicó la directora municipal, a cargo del proyecto de puesta en valor que incluye el museo de Casa del Puente.

“No tengo nada de qué defenderme. Si hubiera tenido mala intención, lo pongo a nombre de un tercero. Lo puse a mi nombre para protegerla, que soy la persona que hace 15 años que trabaja el proyecto. Si no lo registraba un privado. Pero además, la gente de (la subsecretaría de) Legal y Técnica ya tiene a disposición los papeles de la marca. La Municipalidad ya lo tiene”, aclaró Marazzo.

Sobre un posible pedido de renuncia al cargo, la funcionaria fue categórica: “A mí nadie me pidió la renuncia. El intendente no me pidió la renuncia”.

Desatada la polémica, el Municipio llamó a licitación para construir el módulo de acceso que falta para reabrir la Casa del Puente, por un monto superior a los $92 millones. Y por su parte, desde el Concejo Deliberante, Alejandro Carrancio presentó un pedido de informe para que el municipio dé precisiones sobre lo que ocurrió con la marca y si hubo indicaciones de alguna autoridad superior para que Marazzo registre la marca a su nombre.

