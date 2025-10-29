Casa Mariano Mores: Conciertos gratuitos, visitas guiadas y servicio educativo durante noviembre

La programación del Chalet Ave María, la antigua casa de la reconocida figura del tango, incluye recitales todos los sábados a las 20 con artistas destacados del tango y la música argentina. Además, se mantienen las visitas guiadas gratuitas y el servicio educativo para los distintos niveles de enseñanza

La Casa Mariano Mores, ubicada en Alem 2469 (esquina Gascón), presentó su agenda de actividades para el mes de noviembre de 2025. La programación incluirá un ciclo de conciertos gratuitos, visitas guiadas y el servicio educativo dirigido a instituciones de nivel Secundario, Terciario y Universitario.

Ciclo de conciertos gratuitos

El ciclo de conciertos se realizará todos los sábados a las 20 y ofrece una variedad de propuestas en torno al tango y la música nacional. Se recomienda a los asistentes llegar con 20 minutos de antelación.

Sábado 1: Se presentará Karina Levine junto a Maxi Escalante en piano con el concierto «Tango de a dos», celebrando la música argentina y el tango marplatense.

Sábado 8: Vuelve el Sexteto Gorriones de Buenos Aires. Tras el concierto conceptual «Mores y los poetas», el grupo, liderado por Luz Sardella en la voz y Alonso Ortiz en la dirección musical, tocará tangos nuevos.

Sábado 15: Agustín Luna, guitarrista de nivel internacional, regresa a Mar del Plata para ofrecer un concierto de pura guitarra, con sus composiciones y una moderna interpretación del tango y la música argentina.

Sábado 22: La Orquesta Típica La Bruma se presentará por primera vez en la casa, exhibiendo la impronta de una orquesta típica de tango del Siglo XXI. La Bruma, que incluye bandoneones, violines, viola, piano, contrabajo y cantor, tiene una gran actividad y presencia en la ciudad.

Sábado 29: El ensamble «Guitarreras», conformado por más de diez guitarristas mujeres, cerrará el mes con un espectáculo donde el tango y la música argentina se lucen a través de la guitarra española.

Visitas a la Casa y propuesta educativa

Las visitas a la Casa se realizan los lunes, miércoles y viernes a las 11 de forma gratuita. El recorrido es guiado y cuenta la historia, las anécdotas y la carrera musical de Mariano Mores, así como su vida cotidiana en Mar del Plata. También se permite el acceso a las habitaciones y a una exhibición fotográfica de la familia Mores en la ciudad.

El servicio educativo se orienta a los niveles Secundario, Terciario y Universitario, abordando «La Historia del Tango a través de Mariano Mores y su vida cotidiana marplatense». Los ejes temáticos incluyen la Historia del Tango, la Biografía de Mariano Mores, la Historia de Mar del Plata, Patrimonio Cultural y Cultura y música del Siglo XX.

Las inscripciones para las visitas educativas se pueden realizar a través del correo electrónico casamarianomores@gmail.com o llamando al teléfono 4997970, interno 2944.

Comentarios

comentarios