Casineros reclaman a la Provincia un plan de alivio para el endeudamiento de trabajadores estatales

El gremio AMS, que conduce Roberto “Chucho” Páez, solicitó al Ministerio de Economía bonaerense la creación de una herramienta para asistir a trabajadores públicos endeudados por la pérdida del poder adquisitivo

La Asociación Gremial Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (AMS) elevó un pedido formal al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se avance en la creación de un programa provincial de alivio y reestructuración de deuda destinado a trabajadores estatales, en el marco de la profunda crisis económica que atraviesan los hogares bonaerenses.

La iniciativa fue presentada mediante una nota dirigida al ministro de Economía provincial, Pablo López, en la que el gremio que conduce Roberto “Chucho” Páez expresó su “extrema preocupación por la crítica situación socioeconómica” que enfrentan sus afiliados y afiliadas. Según señalaron, la caída sostenida de los ingresos convirtió al endeudamiento en una herramienta de supervivencia cotidiana para miles de trabajadores.

Desde AMS advirtieron que la problemática no es nueva y que viene siendo planteada de manera reiterada en el ámbito paritario. En ese sentido, remarcaron que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios conduce de forma inevitable a escenarios de sobreendeudamiento, una situación que afecta de lleno a trabajadores y trabajadoras que son ajenos a las decisiones macroeconómicas que la provocan.

El gremio explicó que, si bien el gobierno provincial ha garantizado estabilidad laboral, los salarios del sector se encuentran “severamente depreciados”, lo que obliga a muchas familias a financiar la canasta básica mediante tarjetas de crédito o préstamos personales. A esto se suma la dificultad para acceder al sistema bancario tradicional, lo que empuja a numerosos afiliados a recurrir a prestamistas informales o entidades financieras con prácticas usurarias, profundizando aún más la espiral de deuda.

Ante este escenario, y tomando como referencia experiencias que comienzan a implementarse en otras jurisdicciones, AMS solicitó que la Provincia evalúe y promueva con carácter urgente un programa que permita ordenar y reestructurar las deudas de los trabajadores estatales. Desde el sindicato subrayaron que una política de este tipo no debería ser entendida como un gasto, sino como una inversión estratégica.

“Un programa de estas características implicaría fortalecer la estabilidad de la fuerza laboral, contribuir a la reactivación del consumo interno y preservar la paz social”, señalaron desde la organización gremial. La propuesta apunta a sustituir deudas insostenibles por un crédito ordenado, que devuelva previsibilidad económica a miles de hogares bonaerenses golpeados por la crisis.

Comentarios

comentarios