Casinos: Menos apostadores en la temporada y sin cierre de paritarias

El gremio que nuclea a los empleados de Maestranza y Servicios de los Casinos consideró insuficiente la convocatoria paritaria y reclamó avances en una agenda de demandas históricas vinculadas a ingresos y condiciones laborales. Por otro lado cayó la cantidad de apostadores de forma alarmante esta temporada.

La Asociación Gremial Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (AMS), a través de su secretario general, Roberto Páez, remarcó que en lo que va de la temporada se notó una notoria merma de apostadores en los diferentes casinos.

“Tenemos una temporada de fines de semana. Un ingreso de gente importante los fines de semana que cae de forma preocupante durante la semana”, señaló.

“Claramente hubo una merma en la cantidad de apostadores en lo que fue la primera quincena de enero”, añadió.

Por otro lado, informó que el gremio fue convocado a una instancia de negociación paritaria, aunque la propuesta presentada fue rechazada por el sindicato al no contemplar las necesidades reales de las y los trabajadores del sector.

Desde el gremio señalaron que la coyuntura económica actual impacta de manera directa sobre el poder adquisitivo de los salarios, en un contexto marcado por la inflación y el aumento sostenido del costo de vida. En ese marco, advirtieron que resulta indispensable una oferta salarial que refleje la realidad que atraviesan diariamente los empleados de los casinos.

Páez remarcó que «la propuesta puesta sobre la mesa no estuvo a la altura de las expectativas del sector» y subrayó que «el sindicato viene sosteniendo reclamos que aún no han tenido respuesta».

Entre los principales puntos pendientes, mencionó la equiparación de la bonificación compensatoria con la Caja de Empleados, la participación de los trabajadores en el juego on line y la implementación inmediata del sistema QR, además de otras demandas vinculadas a las condiciones laborales.

Desde el sindicato destacaron que estos reclamos forman parte de una agenda histórica que busca no solo recomponer ingresos, sino también garantizar mayor equidad y reconocimiento al rol que cumplen los trabajadores dentro del sistema de casinos.

Comentarios

comentarios