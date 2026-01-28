Caso Bastián Jerez: los conductores que manejaban alcoholizados fueron inhabilitados

El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la inhabilitación de Noemí Quirós y Manuel Molinari tras dar positivo en alcoholemia en el choque que dejó gravemente herido a Bastián Jerez.

Tras el resultado positivo de los análisis de alcoholemia, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación para conducir cualquier vehículo de Noemí Quirós y Manuel Molinari, los dos conductores involucrados en el grave accidente ocurrido en Pinamar en el que resultó herido de extrema gravedad Bastián Jerez.

La sanción fue dispuesta por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial, luego de evaluar las circunstancias del siniestro y los resultados periciales. Según se informó oficialmente, la medida se fundamenta en la realización de “maniobras imprudentes” que implicaron un riesgo concreto para terceros. La resolución subraya que este tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

Resultados de las pericias

La situación de los conductores se agravó cuando las pericias toxicológicas confirmaron la presencia de alcohol en sangre al momento del impacto. Los análisis se realizaron en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, sobre muestras de sangre recolectadas tras el siniestro y preservadas bajo una estricta cadena de custodia.

De acuerdo con los resultados, Quirós, conductora del UTV, registró 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, Molinari, quien manejaba una camioneta Volkswagen Amarok, dio 0,25 gramos por litro. Ambos valores superan lo permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir con cualquier dosaje de alcohol en sangre.

El accidente y el estado de salud de Bastián

Bastián Jerez.

El siniestro ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí colisionaron el UTV en el que viajaba Bastián junto a su familia y la camioneta conducida por Molinari. Como consecuencia del impacto, el nene, de 8 años, sufrió lesiones de extrema gravedad, con compromiso a nivel hepático y neurológico.

Tras el choque, Bastián fue hospitalizado en Pinamar, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Una vez estabilizado, fue trasladado en un helicóptero sanitario del gobierno provincial al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, centro de mayor complejidad. Allí recibió atención especializada y fue intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades más.

El último parte médico oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, difundido el sábado pasado, informó que el niño fue sometido a una sexta operación. Permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente del equipo médico del sanatorio pediátrico.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios