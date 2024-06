Caso Loan: la madre pidió que Lionel Messi grabe un video para que los secuestradores lo devuelvan

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño de cinco años que es buscado de manera intensa en Corrientes, continúa su curso, pero la desesperación por encontrarlo con vida va en aumento.

En ese marco, María Noguera, mamá de Loan, dedica varias horas diarias junto al altar venerando a una docena de santos, implorándoles por la aparición con vida de su hijo, a quien no ve desde hace dos semanas.

La mujer, en un estado total de angustia y dolor, decidió abrirse, hablar y rezar por la aparición de Loan, incluso llegó a pedirle a Lionel Messi, ídolo máximo de Argentina, que grabe un video dirigido a los supuestos captores de su hijo, solicitando su retorno con vida.

Cuando se le preguntó qué santo veneraba más, María respondió en diálogo con LN: «A la Virgen y a San Expedito. Por eso traje a San Expedito. Estábamos preparando una fiesta para la Virgen, pero está en pausa. Era para el 9 de julio, día de la Virgen. Aún tenemos tiempo, si Loan aparece y todo se puede retomar».

María se quebró al hablar de Loan y recordó con ternura: «Él tenía una toallita, una toallita de mano chiquitita. Y con esa dormía y se chupaba el dedo. Cuando iba a dormir, me decía ‘mami, mi toalla’. O cuando miraba dibujitos en el celular, me pedía la toalla y se chupaba el dedo. Se chupa el dedo. Y seguiré diciendo ‘se chupa el dedo’, no ‘chupaba’, porque lo van a encontrar. Me da pena pensar que está sufriendo. Nunca había pasado por eso. Él debe estar sufriendo».

Sobre las críticas recibidas, María respondió con firmeza: «Es una estupidez decir que obligué a mi hijo a ir al campo o que lo vendí. Nadie lo obligó a irse, él quería ir. Quería irse hacía tiempo. Ese día lo mandé porque no tenía maestra. Nunca faltaba a la escuela, le gustaba ir».

María también aprovechó para pedir colaboración a los medios: «Pido a los periodistas que hablen con Messi, que es muy popular, para que pida que devuelvan a Loan. Ya estamos sufriendo mucho, muchos días».

Catalina Peña, abuela de Loan, rompió su silencio en una entrevista con el mismo medio, revelando sus sentimientos de bronca, angustia y miedo desde que su nieto desapareció tras el almuerzo en El Algarrobal.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios