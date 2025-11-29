Cerró la Campaña educativa en Seguridad en el Transporte Vertical «Capitán Zero 2025»

En la sede del Centro de Constructores y Anexos se realizó el cierre de la campaña de Seguridad en el uso del Transporte Vertical «Capitán Zero 2025» organizada por la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina – Facara – y el Comité de Seguridad Permanente de FACARA.

Como todos los años, participaron escuelas de gestión pública y privada. Los trabajos premiados fueron realizados por alumnos de las escuelas municipales 1 “Intendente Alfredo Dessein” y Nº 16, “Teodoro Bronzini»; el Instituto San Nicolas de los Arroyos, y las escuelas provinciales Nº 5, “General Don José de San Martín”, la Nº 7, “Juan Selva” de la ciudad de Batán y la Nº 56, “Juan B. Justo”.

El acto contó con la presencia del presidente de FACARA, Ernesto Espoille, la presidenta de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata, Laura Palopoli, el secretario de Educación Municipal, Fernando Rizzi, , el jefe del departamento Electromecánica de la Municipalidad de General Pueyrredon, Ing Raúl Dematteis, presidentes y miembros de las cámaras de las distintas ciudades.

Ernesto Espoille, felicitó “a la Cámara de Mar del Plata por este trabajo continuo. Para nuestra institución es muy importante la difusión, invitamos a otras sedes a sumarse a imitar este tipo de acciones ya que son fundamentales para la prevención de accidentes.

Por su parte, la arquitecta Laura Palopoli señaló que “desde su fundación la Cámara de Ascensores de Mar de Plata se propuso trabajar con 4 premisas principales: participación, capacitación, difusión y educación. Es decir, un esquema de prevención de siniestros mediante la participación en la elaboración de normas para el control de instalaciones, la capacitación del personal y la educación del usuario”.

En esa línea, la dirigente empresarial indicó que “la campaña ‘Capitán Zero’ se brinda en escuelas primarias tanto públicas como privadas, dirigida a niños de entre 9 y 12 años que, además de internalizar con facilidad lo aprendido, son excelentes transmisores de los conocimientos a sus familiares y amigos. Durante las capacitaciones, que son brindadas por el Profesor Mariano Maidana, además de compartir material audiovisual y recorrer todos los consejos de seguridad de manera didáctica se los invita a participar con dibujos sobre lo aprendido.”

“Desde 2012 que iniciamos la campaña se han capacitado a más 8500 alumnos de Mar del Plata y Batán”, destacó Palopoli

Por último, la Presidenta de la Cámara de Ascensores de Mar del Plata agradeció al encargado de llevar adelante las charlas, Mariano Maidana: “Con su calidad como docente logra que los chicos se interesen realmente por el tema y eso se refleja en los más de 200 dibujos que se han recibido. Esa devolución que nos hacen los alumnos es lo que nos permite premiar esta participación”

Los alumnos autores de los trabajos seleccionados fueron:

Maia Luna Regazzoni ( 6to C), Marazul Garasa (6to C), Brihana Herrera (3ºC), Franchesca M. (3ºC), Mateo González (6to C) y Francesca Camino (4to A), por la Escuela Municipal Nº 1; Josefina (3º B), Santiago Vodiany (4to A) y Delfina Rossi Baraini (5to A), por el Instituto San Nicolas de los Arroyos; Lucia Diaz y Fabricio Vicencio Basualdo (4to B) y Amelie Corrales y Nahiara Magali Badder (3ero A) de la Escuela Municipal Nº 16; Mateo Juáres (4to A) y Helena Baker (3ero A), de la escuela provincial Nº 56; Fernanda Milagros Ojeda (4C) y Lucas Exequiel Romero (4to), de la escuela Nº 7; Thiago Luadro (4 A) y Baltazar Rivera (3º A), de la escuela Nº 5:

En tanto, por la escuela municipal Nº 16 , recibieron Lucia Diaz y Fabricio Vicencio Basualdo (4º B) y Amelie Corrales y Nahiara Magali Badder (3º A).

