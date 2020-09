CERVEZA BAUM PRESENTA SEMANA ARTESANAL 2020

Desde el 14 al 20/9 festejan la #CervezaArtesanal que tanto amamos!



Y para que lo disfrutes con todo, ingresando en la #TiendaOnline – http://cervezabaum.com/tienda – podés usar el código promocional “BAUMARTESANAL” y obtener descuento en la compra de todos los productos

Y en todos los Baum, desde hoy hasta el miércoles inclusive, 20% OFF en todas las recargas de botellones de todos los estilos! y desde el jueves al domingo, te podes llevar 2 Four Packs de latas variadas de 473 ml o 2 Six Packs de latas de 355 ml (1 Mix Six Pack y 1 Hop Pack 6) a sólo $1000!

Dale! No te lo pierdas!

#SemanaArtesanal2020

#EspírituArtesanal

#CervezaBaum

