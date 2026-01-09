Cha Cha Cha celebra sus 30 años celebra en Mar del Plata

ALFREDO CASERO y ALACRÁN LLEGAN A MAR DEL PLATA CON “CHA CHA CHA”

La sorpresa que le faltaba a la temporada cuando nadie la esperaba.

Cuando parecía que la temporada de Mar del Plata ya estaba completa y que no habría grandes estrenos inesperados, Alfredo Casero irrumpe con la noticia que nadie veía venir: por primera vez en su carrera, el creador de Cha Cha Cha realizará temporada teatral en La Feliz, con una edición especial de verano pensada exclusivamente para el público marplatense. La llegada de Cha Cha Cha se convierte así en la gran sorpresa de la temporada 2026, el acontecimiento que completa la cartelera cuando muchos ya creían que todo estaba dicho.

Un fenómeno teatral sin precedentes

Cha Cha Cha celebra sus 30 años como uno de los hitos más influyentes del humor argentino, y es un hecho histórico que su gran cierre en el Movistar Arena, el pasado 15 de diciembre, reafirmó su poder de convocatoria y su relevancia cultural. Este espectáculo ha logrado impactar en más de 100.000 personas en teatro en un año, con sketches que superan las 10.000.000 de visualizaciones en YouTube.

El convencimiento detrás de este regreso a Mar del Plata se debe, en gran parte, a los esfuerzos de Giuliano Bacchi, quien recogió múltiples mensajes privados, publicaciones en X y comentarios en Instagram de fanáticos que clamaban por Cha Cha Cha en su ciudad. Esta pasión del público ha sido fundamental para hacer realidad este evento.

Una edición hecha a medida del público marplatense

La Edición Verano Mar del Plata no es una réplica del show: es una versión especialmente curada, adaptada para el público de La Feliz, reconocido históricamente por su exigencia, memoria teatral y sensibilidad frente al humor inteligente. Casero y su equipo han trabajado en una selección de escenas, ritmos y climas pensados para esta única plaza, combinando el absurdo, la sátira mordaz y la incomodidad característica del universo Cha Cha Cha.

Funciones limitadas y despedida definitiva

Las funciones se realizarán durante enero de 2026 en el Teatro Enrique Carreras, en una temporada especial de fechas acotadas que, según sus propios creadores, marcará la despedida final y definitiva del espectáculo en su formato teatral.



Funciones:

Funciones: 9, 10 y 11 / 19 y 20 / 23, 24, 25 y 26 de enero

Entradas a la venta en boletería del teatro y por tuentrada.com

