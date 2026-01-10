Chau al 0800 del Hospital Regional: desde el lunes, los turnos se sacan por la web

Se trata de una decisión más en el marco del proceso de modernización de los hospitales de la Provincia. Para obtener el turno, hay que registrarse en la página.

En el marco del proceso de modernización de los hospitales de la provincia, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende anunció que desde este lunes los turnos médicos sólo se podrán sacar por la página web.

Con esta medida, que forma parte de una segunda etapa de la digitalización del Higa, se elimina la opción de tomar turnos telefónicamente.

“El tradicional esquema del 0800 dejó de funcionar para dar paso a una plataforma de Turnos Web mucho más ágil, mejorando el sistema de atención de la salud pública bonaerense”, explicaron las autoridades.

En ese sentido, recordaron que “este avance” comenzó a fines del año pasado, por impulso de la dirección del hospital y el Ministerio de Salud de la Provincia, con el objetivo de que “el acceso a un especialista deje de ser un trámite burocrático y se convierta en un proceso rápido desde cualquier dispositivo con internet”. La digitalización total a través del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI) promete eliminar las barreras de comunicación y mejorar el acceso a la salud.

De todas formas, las autoridades del Hospital advirtieron que frente a la enorme demanda de profesionales, “el sistema público de salud sigue sufriendo un crecimiento enorme”. Y eso redunda, advirtieron, es un “traslado a mayor requerimiento de turnos por parte de la población de los dieciséis municipios que comprende la zona sanitaria VIII en donde el Hospital Regional es cabecera”.

Renata Montaño Oliver, directora asociada del HIGA, sostuvo que “decirle adiós al 0800 no es solo un cambio de herramienta, es una decisión política de poner al paciente en el centro”. “Estamos convencidos de que la tecnología debe ser un puente, no una barrera. Al modernizar los procesos, no solo cuidamos el tiempo del paciente, sino que fortalecemos la calidad de todo nuestro equipo de salud». también agregó que “dimos un golpe enorme al esquema mafioso de venta de turnos, con este sistema y con la denuncia penal que encaró la dirección”, manifestó la autoridad.

El nuevo sistema, operativo desde este lunes próximo, se divide en dos modalidades para organizar mejor la demanda. Por un lado, están las especialidades de acceso directo, donde el paciente elige su turno sin más requisitos. Por el otro, aquellas que requieren derivación médica, donde el sistema actúa como un filtro inteligente para asegurar que los casos más complejos lleguen al especialista adecuado.

• Sin derivación: Cirugía, Clínica Médica, Ginecología y Traumatología.

• Con orden de derivación: Otorrinolaringología, Dermatología, Kinesiología, Nefrología, Neumonología, Oncología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Urología.

“Una de las mayores ventajas de esta transformación es el sistema de respuesta garantizada. Ya sea que el turno sea confirmado o rechazado (por falta de documentación o datos), el paciente siempre recibirá una notificación con el estado de su trámite. Esto elimina la incertidumbre de no saber si el turno quedó efectivamente registrado, permitiendo un seguimiento constante a través de los canales digitales del hospital”, apuntaron las autoridades del Higa, que reforzaron que “si bien la cantidad de turnos son finitos, diariamente se actualizan para garantizar que todos los días aparezcan turnos con los especialistas requeridos”

Los turnos se podrán conseguir registrándose en la web: www.ms.gba.gov.ar/sitios/saluddigitalbonaerense/turnos-web

